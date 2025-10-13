Δεν έχει τέλος το σήριαλ με τον Οδοντωτό- «Από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα έχουμε κάθε μήνα ένα συμβάν»

«Στο ίδιο έργο θεατές. Από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα έχουμε κάθε μήνα ένα συμβάν», δηλώνει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Οδοντωτού, Γιάννης Καραπαναγιώτης με αφορμή την αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Κυριακής, όταν ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος ακινητοποιήθηκε για ακόμη μία φορά, αυτή τη φορά στο 7,4ο χιλιόμετρο της διαδρομής Διακοπτού- Καλαβρύτων, κοντά στην περιοχή Νιάματα.

Ο συρμός, που μετέφερε 101 επιβάτες, σταμάτησε λόγω μηχανικής βλάβης, προκαλώντας ταλαιπωρία και ανησυχία. Η προσπάθεια απεγκλωβισμού των επιβατών αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς και το δεύτερο βαγόνι που στάλθηκε στο σημείο για να τους παραλάβει, υπέστη βλάβη. Τελικά, χρειάστηκε να μεταβεί τρίτο τρένο, συνοδευόμενο από διασώστες της 6ης ΕΜΑΚ και ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης, αφού το σημείο όπου είχε ακινητοποιηθεί ο συρμός ήταν βραχώδες και απόκρημνο.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων βλαβών που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους επιβάτες αλλά και τους φορείς.

Όπως τονίζει ο κ. Καραπαναγιώτης η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς ουσιαστικά μέτρα: «Το μηχανοστάσιο του Διακοπτού χρειάζεται εκσυγχρονισμό, ώστε να μπορεί να επιτελεί σωστά το έργο της συντήρησης. Τα δρομολόγια πρέπει να είναι αξιόπιστα και ασφαλή, όπως και η ίδια η υποδομή της γραμμής, που είναι κρίσιμος παράγοντας».

Ο κ. Καραπαναγιώτης υπογραμμίζει ότι ο κόσμος είναι αγανακτισμένος με την κατάσταση, ενώ υπενθυμίζει τη σημασία του Οδοντωτού για την περιοχή. «Πρόκειται για ένα σιδηρόδρομο παγκόσμιας φήμης, που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα. Ο Οδοντωτός είναι βιώσιμος και μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα, το έχουμε δει στο παρελθόν».