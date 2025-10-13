Πάτρα: «Τα πάμε καλά», λέει ο Δήμος για την καθαριότητα

Βουνά από σκουπίδια και ξεχειλισμένοι κάδοι εξακολουθούν να ταλαιπωρούν πολλές γειτονιές της Πάτρας, με τη δυσοσμία να κάνει αφόρητη την καθημερινότητα των κατοίκων.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η εικόνα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση τις τελευταίες ημέρες.

Όπως εξηγεί στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Μιχάλης Αναστασίου, το νέο σύστημα αποκομιδής των μπλε κάδων έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών: «Το νέο σύστημα για τους μπλε κάδους έχει ξεκινήσει, γίνεται η αποκομιδή και η κατάσταση έχει αρχίσει να γίνεται καλύτερη απ’ ό,τι ήταν πριν».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, τα προβλήματα παραμένουν λόγω της έλλειψης προσωπικού. «Ότι έχουμε ελλείψεις το γνωρίζουν όλοι. Θα έπρεπε να βγάζουμε τουλάχιστον δύο ακόμα γραμμές για να είναι όλα στην πένα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η ενίσχυση της υπηρεσίας αναμένεται στο τέλος του μήνα, καθώς πρόκειται να προσληφθούν 40 άτομα με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας, γεγονός που -σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο- θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της εικόνας. «Ζητήσαμε ανοχή από τον κόσμο για 20 ημέρες μέσα στον Οκτώβριο, για να βρούμε τα πατήματά μας. Ήδη υπάρχουν περιοχές που είναι πεντακάθαρες, αλλά δεν το έχουμε καταφέρει παντού», εξηγεί.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή, κυρίως στη χρήση των μπλε κάδων: «Πρέπει να διπλώνουν τα χαρτόκουτα, γιατί ακόμη και ένα μπορεί να «κλείσει» ολόκληρο τον κάδο», τονίζει ο κ. Αναστασίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να γίνουν μόνιμες προσλήψεις στον τομέα της καθαριότητας για να υπάρξει οριστική λύση στο πρόβλημα.