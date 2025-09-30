Πάτρα: 7 απορριμματοφόρα, 2 διαδρομές για τους μπλε κάδους που περνάνε από αύριο στο Δήμο- Ζητείται υπομονή

Συνολικά 7 απορριμματοφόρα θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος Πατρέων για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους, με τα 5 από αυτά για τον κεντρικό άξονα της πόλης, καθώς από αύριο 1 η Οκτωβρίου, η αποκομιδή από τους μπλε κάδους περνάει από την ιδιωτική εταιρεία που έχει μέχρι σήμερα την ευθύνη, στον Δήμο Πατρέων.

«Έχουμε προχωρήσει σε σχεδιασμό με την αρμόδια υπηρεσία μας, τα απορριμματοφόρα που έχουμε καλύπτουν την περιοχή της Πάτρας και η ανακύκλωση θα γίνεται κανονικά και πολύ καλύτερα απ’ ότι γινόταν από τον ιδιώτη. Είναι επτά οχήματα που θα βγαίνουν έξω, με προσωπικό κανονικά. Η αποκομιδή θα γίνεται καθημερινά με δυο διαδρομές. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα με το μάζεμα των υπολοίπων απορριμμάτων από τους πράσινους κάδους, καθώς ο σχεδιασμός εκεί υπάρχει και θα συνεχιστεί κανονικά» αναφέρει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Μιχάλης Αναστασίου.

«Αυτό που ζητάμε από τους πολίτες είναι να έχουν λίγη υπομονή, μέχρι να βρουν τα πατήματά τους, οι εργαζόμενοι που θα κάνουν την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών. Να δούμε, πού χρειάζονται περισσότεροι κάδοι ή λιγότεροι γιατί δεν είναι όλες οι περιοχές το ίδιο. Για παράδειγμα, ένα απορριμματοφόρο στο κέντρο θα περνάει μια και δυο φορές όπου χρειάζεται στο κέντρο. Θα πρέπει να γίνει μια αναπροσαρμογή ανάλογα με την αναγκαιότητα» προσθέτει.

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Πατρέων, ενημερώνει τους πολίτες, να μην κατεβάσουν αύριο στους κάδους απορρίμματα λόγω της αυριανής, πανελλαδικής απεργίας, στην οποία συμμετέχουν και οι Δήμοι. Η αποκομιδή των απορριμμάτων από τους μπλε, αλλά και τους πράσινους κάδους, θα ξεκινήσει ξανά το πρωί της Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου.