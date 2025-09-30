Από 1η Οκτωβρίου στον Δήμο Πατρέων η ευθύνη για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών

«Καλούμε τους δημότες, να μην κατεβάσουν αύριο στους κάδους απορρίμματα» αναφέρει ο Δήμος Πατρέων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Από αύριο 1 η Οκτωβρίου, η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους περνάει από την ιδιωτική εταιρεία που έχει μέχρι σήμερα την ευθύνη, στον Δήμο Πατρέων. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία Καθαριότητας, ο αριθμός των οποίων είναι ήδη μικρός για την έκταση του Δήμου, θα επιβαρυνθούν με περισσότερο έργο και με επιπλέον υποχρέωση, ενώ είναι αυτονόητο ότι θα χρειαστεί και κάποιος χρόνος προσαρμογής.

Με δεδομένο δε, την αυριανή, πανελλαδική απεργία, στην οποία συμμετέχουν και οι Δήμοι, η αποκομιδή των απορριμμάτων από τους μπλε, αλλά και τους πράσινους κάδους, θα ξεκινήσει ξανά το πρωί της Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου.

Καλούμε τους δημότες, να μην κατεβάσουν αύριο στους κάδους απορρίμματα, αλλά και τις επόμενες ημέρες, να συσκευάζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και να μην τοποθετούν απορρίμματα εκτός κάδων.