Μέσα Οκτωβρίου και γεμίζει η Πλαζ της Πάτρας - Εκατοντάδες έκαναν μπάνιο και ηλιοθεραπεία - ΦΩΤΟ

Μέσα Οκτωβρίου και εκατοντάδες πατρινοί κάνουν μπάνιο στην Πλαζ της Πάτρας αφού ο καιρός την Κυριακή ήταν καλοκαιρινός. Οι λουόμενοι απόλαυσαν τον ήλιο και τη θάλασσα στην πιο κοντινή ακτή της πόλης. Ακόμη και στο τμήμα της όπου μετρήσεις τον Ιούλιο έδειξαν πως δεν πληρούνται τα πρότυπα της νομοθεσίας για την ποιότητα των νερών.

Αξίζει πάντως να αναφέρουμε πως αν και Οκτώβριος, η θερμοκρασία της θάλασσας παραμένει σε καλοκαιρινά επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση ήταν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια κοντινή απόδραση, ηλιιοθεραπεία και πρόσληψη άφθονης βιταμίνης D από την έκθεση στον ήλιο.

Φυσικά εκτός των παραδοσιακών λουόμενων η Πλαζ της Πάτρας είναι γνωστή και για τους χειμερινούς της κολυμβητές οι οποίοι είναι παντώς καιρού και θα τους δει κανείς να κάνουν μπάνιο όλο το χρόνο στη θαλάσσια περιοχή.