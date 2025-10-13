Γάζα: Η Χαμάς απελευθέρωσε 7 από τους 20 ζωντανούς ομήρους - LIVE

Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να απελευθερωθούν οι 20 ζωντανοί όμηροι του Ισραήλ που κρατούνται από τη Χαμάς σε διάφορα σημεία της Γάζας

Η ώρα παράδοσης των ομήρων έχει αλλάξει πολλές φορές, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη Χαμάς να παραδίδει τους ομήρους λίγο πριν ο Ντόναλντ Τραμπ φτάσει στο Ισραήλ. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι θα χρειαστούν πολλές ημέρες μέχρι το Ισραήλ να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων.

Αξιωματούχος του Ισραήλ δήλωσε πως οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις όλοι οι όμηροι που αναμένεται να απελευθερωθούν αύριο παραληφθούν.