Γάζα: Η Χαμάς απελευθέρωσε 7 από τους 20 ζωντανούς ομήρους - LIVE

Οι Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν στις 8 στον διάδρομο Νετσαρίμ
Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να απελευθερωθούν οι 20 ζωντανοί όμηροι του Ισραήλ που κρατούνται από τη Χαμάς σε διάφορα σημεία της Γάζας
Η ώρα παράδοσης των ομήρων έχει αλλάξει πολλές φορές, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη Χαμάς να παραδίδει τους ομήρους λίγο πριν ο Ντόναλντ Τραμπ φτάσει στο Ισραήλ. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι θα χρειαστούν πολλές ημέρες μέχρι το Ισραήλ να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων.
Αξιωματούχος του Ισραήλ δήλωσε πως οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις όλοι οι όμηροι που αναμένεται να απελευθερωθούν αύριο παραληφθούν.
Αυτοί είναι οι 20 όμηροι της Χαμάς που είναι ζωντανοί στη Γάζα
Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει την επιστροφή στο Ισραήλ 48 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, από τους οποίους 28 είναι νεκροί όπως επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός νωρίτερα σήμερα (10.10.2025).
Οι 20 όμηροι θα χωριστούν σε 2 ομάδες και θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς σε δύο φάσεις μετά τις 8. Αρχικά στον διάδρομο Νετσαρίμ και πιθανότατα μία ώρα αργότερα στη Χαν Γιουνίς.
Το πρώτο ελικόπτερο που θα μεταφέρει ομήρους από τη βάση Ρεΐμ
