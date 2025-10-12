Ισραήλ - Γάζα: Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των ομήρων - Πώς θα γίνει η επιστροφή τους

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με τη συμφωνία που επετεύχθη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και προσωπικά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Χαμάς, σύμφωνα με ανώτατους αξιωματούχους της, έχει ήδη μετακινήσει τους ομήρους σε διαφορετικά σημεία της Γάζας και έχει συμφωνήσει με τον Ερυθρό Σταυρό τον μηχανισμό παράδοσής τους. Ωστόσο, συνεχίζει να πιέζει για την απελευθέρωση επτά Παλαιστίνιων κρατουμένων υψηλού προφίλ, ανάμεσά τους και ο Μαρουάν Μπαργούτι — ένα αίτημα που κρατά σε ένταση τις διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας, πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη διεθνή διάσκεψη για την εκεχειρία και τη μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας. Η ημέρα αυτή αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό σταθμό για τη Μέση Ανατολή, καθώς το «σχέδιο Τραμπ» περνά στη φάση της πρακτικής εφαρμογής μετά από δύο χρόνια αιματηρών συγκρούσεων.

Η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, ανακοίνωσε ότι όλοι οι ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν από τις 04:00 έως τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας και αρχικά θα τεθούν υπό την επίβλεψη του Ερυθρού Σταυρού. Αργότερα, η Χαμάς θα παραδώσει και τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων -διαδικασία που, όπως διευκρίνισε, ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο, καθώς πολλές από αυτές παραμένουν θαμμένες κάτω από τα συντρίμμια.

«Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι θα εντοπίσουμε όλους τους ομήρους, ζωντανούς ή νεκρούς. Είναι ιερό καθήκον κοινής ευθύνης», δήλωσε η Μπεντροσιάν.

Γάζα: Αυτοί είναι οι όμηροι που θα απελευθερωθούν

Ανάμεσα στους 48 ομήρους περιλαμβάνονται στρατιώτες, νέοι που απήχθησαν από το μουσικό φεστιβάλ Nova, αλλά και ηλικιωμένοι από τα κιμπούτζ που ισοπεδώθηκαν τον Οκτώβριο του 2023. Κάποιοι, όπως ο Άριελ Κούνιο και ο Μάταν Άνγκρεστ, κρατούνται για δύο ολόκληρα χρόνια, ενώ άλλοι, όπως ο Όμρι Μιράν ή ο Γκάι Γκιλμπόα-Ντάλαλ, εμφανίστηκαν πρόσφατα σε βίντεο της Χαμάς εξαντλημένοι, αλλά ζωντανοί.

Ανάμεσά τους όμως υπάρχουν και δεκάδες που δεν θα γυρίσουν ποτέ. Τα σώματα των Ισραηλινών στρατιωτών, των πολιτών και των ξένων εργατών που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου εξακολουθούν να «κρατούνται» στη Γάζα, μαζί με ακόμη περισσότερα πτώματα Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αντίποινα.

Το μήνυμα Νετανιάχου: «Δάκρυα και χαρά, αλλά η μάχη δεν τελείωσε»

Λίγες ώρες πριν την αναμενόμενη απελευθέρωση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απηύθυνε διάγγελμα στον λαό, μιλώντας για μια «βραδιά με δάκρυα και χαρά», αλλά προειδοποίησε ότι «ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει».

«Αύριο οι γιοι και οι κόρες μας θα επιστρέψουν σπίτι. Είναι μια ιστορική στιγμή, αλλά δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε», τόνισε. Αναφερόμενος στις οικογένειες των ομήρων, είπε ότι οι συναντήσεις μαζί τους καθόρισαν κάθε απόφασή του κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Τους υποσχέθηκα ότι δεν θα ξεκουραστώ μέχρι να φέρω πίσω τα αγαπημένα τους πρόσωπα», είπε συγκινημένος, προσθέτοντας πως «η ενότητα του ισραηλινού λαού είναι η δύναμή μας».

Ενώ το Ισραήλ προετοιμάζεται να υποδεχθεί τους ομήρους, στη Γάζα εκτυλίσσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα ερείπια των σπιτιών τους, ψάχνοντας στα συντρίμμια για συγγενείς και ό,τι απέμεινε από τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, έχουν ανασυρθεί 117 σοροί από τα χαλάσματα μέσα σε δύο ημέρες, ενώ άλλοι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες. Ο συνολικός απολογισμός των νεκρών από τις 7 Οκτωβρίου 2023 φτάνει τους 67.806, με περισσότερους από 170.000 τραυματίες.

Οι ομάδες διάσωσης, εκμεταλλευόμενες την εκεχειρία, συνεχίζουν να αναζητούν τους περίπου 10.000 αγνοούμενους, με τα σωστικά συνεργεία να σκάβουν με γυμνά χέρια ανάμεσα στα ερείπια.

«Κάθε πέτρα που σηκώνουμε κρύβει μια ιστορία, μια οικογένεια, μια ζωή που χάθηκε», λέει εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας.