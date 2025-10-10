Πανεπιστήμιο Πατρών: Επίτιμη Διδάκτωρ η Victoria Hislop- Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου η τελετή

Τα νέα της εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών

Τελετή Αναγόρευσης της Victoria J. Hislop σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών | 15.10.2025 | 18:30 Η Victoria J. Hislop, FRSL (Fellow of the Royal Society of Literature) θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσουν οι κκ. Γεωργία Π. Γκότση Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας και η Έλλη Γ. Λεμονίδου Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας – Αρχαιολογίας από τους Προέδρους, Καθηγητή Ιωάννη Π. Παπαθεοδώρου και Καθηγητή Δημήτριο Κ. Κουκόπουλο. Η περιένδυση της τιμώμενης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της Victoria J. Hislop με τίτλο: “Από την Πλάκα στην Πάτρα – πως η Ελλάδα μου δίνει έμπνευση”. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά. Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την πρόσκληση στην εκδήλωση μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/15-10-2025-teleti-anagorefsis-tis-victoria-j-hislop-se-epitimi-didaktora-tou-tmimaton-filologias-kai-istorias-archaiologias-tou-panepistimiou-patron/



40 Χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 2025 - «Τιμούμε το παρελθόν, διαμορφώνουμε το μέλλον» Το 2025 το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών κλείνει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Από την ίδρυσή του το 1985, το Τμήμα έχει αφιερωθεί στην προώθηση της γνώσης, στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και στην προετοιμασία γενεών οικονομολόγων που συμβάλλουν στον ακαδημαϊκό χώρο, την πολιτική και την κοινωνία. Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει εξελιχθεί σε μια δυναμική ακαδημαϊκή κοινότητα, αναγνωρισμένη για την έρευνα, τη διδασκαλία και την ενασχόλησή του με τις οικονομικές προκλήσεις της εποχής μας. Για τον εορτασμό αυτού του ορόσημου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025 στο Νέο Κτήριο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Η εκδήλωση θα φέρει κοντά καθηγητές, φοιτητές, αποφοίτους και διακεκριμένους προσκεκλημένους για να τιμήσουν την πορεία του Τμήματος και να οραματιστούν το μέλλον του. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ομιλίες από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, προσκεκλημένους ομιλητές και στιγμές αναστοχασμού σχετικά με τη συμβολή του Τμήματος στην οικονομία και την κοινωνία.

Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης_Μονογραφίας ''Παναγιώτης Κανελλόπουλος'' 2025 Το Πανεπιστήμιο Πατρών απονέμει σε μέλη του Ιδρύματος τα Βραβεία “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ” 2025:

Εξαίρετου άρθρου

Πρωτότυπης Μονογραφίας/Βιβλίου, Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Πρυτανείας

Ημερίδα Διεθνοποίησης του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών «Ένα νέο βήμα για την εξωστρέφεια της ελληνικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης» Το Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποίησε την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 με επιτυχία την Ημερίδα Διεθνοποίησης, αφιερωμένη στην ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και στην προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Θαλάσσια Πολιτική, Διαχείριση και Προώθηση Ιχθυοκαλλιεργειών” (Marine Policy, Seafood Business Management & Marketing – MPSea), το οποίο αποτελεί καρπό διεθνούς συνεργασίας μεταξύ:

• του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστήμιο Πατρών

• του State University of New York (SUNY), Oswego (ΗΠΑ)

• του University of Alaska Southeast, Fairbanks (ΗΠΑ) Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Διεθνοποίηση των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών των ΑΕΙ» του έργου SUB2 «Πανεπιστήμια Αριστείας», με στόχο την προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης και την ενδυνάμωση της διεπιστημονικής προσέγγισης στη θαλάσσια πολιτική και διαχείριση.



Σχετικά με τα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών από και προς τα campus του Πανεπιστημίου Πατρών Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ως προτεραιότητα την παροχή υψηλών υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας. Στο πλαίσιο αυτό, και για την οικονομικότερη αντιμετώπιση των εξόδων μετακίνησης των φοιτητών, από και προς τα campus, μετά από συναντήσεις με τους φοιτητές, αλλά και διεξοδικές συζητήσεις με το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: -Καθιέρωσε μειωμένες κάρτες απεριόριστων διαδρομών 3μηνης διάρκειας με κόστος 60 € για την Α’ Ζώνη και 90 € για την Β’ Ζώνη.

Η προμήθεια των καρτών απεριορίστων διαδρομών μπορεί να γίνεται από τα γραφεία του ΚΤΕΛ στη διεύθυνση Κορίνθου 256 & Ερμού. -Προέβη σε πύκνωση των δρομολογίων από τα κτίρια της Ιατρικής και από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο ως εξής:

α) Από τα κτίρια της Ιατρικής προστέθηκαν στην ήδη υπάρχουσα γραμμή:

13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05

β) Από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο προστέθηκαν στην ήδη υπάρχουσα γραμμή:

11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05 Όλα τα παραπάνω δρομολόγια ξεκινούν από την Πρυτανεία



Παρουσίαση Βιβλίου με τίτλο «Η Ανώνυμη Κόρη» του Καθηγητή Σταμάτη Ν. Αλαχιώτη | 13.10.2025 , 19:30



Συμμετοχή του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών στη Βραδιά Ερευνητή 2025 Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025, η συμμετοχή του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών στην «Βραδιά Ερευνητή 2025», που φιλοξενήθηκε στο Μύλο του Παππά στη Λάρισα. Η δράση, με τίτλο «EntoFARM - Τα έντομα σαν βιοαντιδραστήρες στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας», είχε πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την κατανόηση των πρακτικών της κυκλικής οικονομίας μέσα από τη γνωριμία του κοινού με τη μαζική εκτροφή και παραγωγή εντόμων σαν εναλλακτική πηγή θρεπτικών συστατικών για τις ζωοτροφές. Η δράση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ με τίτλο «Promoting Circular Economy Strategies through Open Source Insect Farm Technology among School Children - EntoFARM» που ξεκίνησε να υλοποιείται στις αρχές Φεβρουαρίου του 2025 στο Τμήμα Γεωπονίας. Στους συμμετέχοντες στη δράση αναλύθηκε το αειφορικό προφίλ της εκτροφής εντόμων (δυνατότητα αξιοποίησης παραπροϊόντων σαν θρεπτικό υπόστρωμα των εντόμων, μειωμένες ανάγκες σε γη και νερό κλπ), ενώ εξηγήθηκαν οι προοπτικές και οι δυνατότητες εξέλιξης του κλάδου της μαζικής εκτροφής εντόμων τα επόμενα χρόνια. Εκ μέρους του Τμήματος Γεωπονίας, στη δράση συμμετείχε ο επίκουρος καθηγητή κ. Ρούμπος Χρίστος, ενώ ανάλογες δράσεις του Τμήματος Γεωπονίας αναμένεται να διοργανωθούν και στο εγγύς μέλλον.

