Πανεπιστήμιο Πατρών: Τελετή Αναγόρευσης της Victoria J. Hislop σε Επίτιμη Διδάκτορα

Η Victoria J. Hislop, FRSL (Fellow of the Royal Society of Literature) θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης».
Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσουν οι κκ. Γεωργία Π. Γκότση Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας και η Έλλη Γ. Λεμονίδου Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας – Αρχαιολογίας από τους Προέδρους, Καθηγητή Ιωάννη Π. Παπαθεοδώρου και Καθηγητή Δημήτριο Κ. Κουκόπουλο.
Η περιένδυση της τιμώμενης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα.
Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της Victoria J. Hislop με τίτλο: “Από την Πλάκα στην Πάτρα – πως η Ελλάδα μου δίνει έμπνευση”.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά.
