Αντιμέτωπο με νέα υποβάθμιση το Νοσοκομείο Καλαβρύτων

Το Νοσοκομείο Καλαβρύτων, ένα από τα βασικά στηρίγματα της δημόσιας υγείας στην ορεινή Αχαΐα, βρίσκεται για άλλη μια φορά αντιμέτωπο με το φάσμα της υποβάθμισης.

Πριν περίπου μια δεκαετία, η αρχική υποβάθμιση του νοσοκομείου σε Κέντρο Υγείας και η υπαγωγή του στη Διοίκηση του Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας (Αιγίου) προκάλεσε ήδη σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία και στη δυνατότητα εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής.

Το νέο σχέδιο λειτουργίας των νοσοκομείων του ΕΣΥ

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην κατάρτιση νέων οργανισμών λειτουργίας για όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, σύμφωνα με το kalavrytanews.com. Το σχέδιο αυτό, όπως παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων, θέτει σε περαιτέρω κίνδυνο τη λειτουργικότητα μικρών νοσοκομείων, όπως των Καλαβρύτων. Η νέα δομή προβλέπει την ύπαρξη μίας ενιαίας υπηρεσίας ανά αντικείμενο (ιατρική, νοσηλευτική, τεχνική-ξενοδοχειακή) τόσο για το κεντρικό νοσοκομείο (Αιγίου) όσο και για τα διασυνδεόμενα (Καλάβρυτα).

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Νοσοκομείο Καλαβρύτων δεν θα διατηρεί πλέον αυτόνομες υπηρεσίες, αλλά θα υπάγονται όλες στη διοίκηση του Νοσοκομείου Αιγίου, καταργώντας την ημιαυτόνομη λειτουργία που ίσχυε ως σήμερα. Κίνδυνος αποτελεί το γεγονός ότι το νοσοκομείο μπορεί να απολέσει ακόμη και τη στοιχειώδη δυνατότητα παροχής αυτόνομων υπηρεσιών υγείας, μετατρέποντάς το ουσιαστικά σε δομή με ελάχιστες δυνατότητες εξυπηρέτησης.

Οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας

Η τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων αντέδρασε άμεσα και δυναμικά στη νέα αυτή εξέλιξη. Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κ. Κώστας Κακκαβάς, έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσιάζοντας σχετικό έγγραφο που επιβεβαιώνει τις ανησυχίες για τη μελλοντική λειτουργία του νοσοκομείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο αντέδρασε ομόφωνα και με ταχύτητα, εκδίδοντας ψήφισμα και σχεδιάζοντας περαιτέρω ενέργειες για να εξαιρεθεί η περιοχή των Καλαβρύτων από το συγκεκριμένο σχέδιο.

Η περιοχή των Καλαβρύτων, με τη μεγάλη έκταση, την ορεινή γεωγραφία και τις αυξημένες ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας, θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε αναβρασμό, ενώ αναμένονται έντονες αντιδράσεις τόσο από φορείς όσο και από τους κατοίκους.

Η πιθανή περαιτέρω υποβάθμιση του Νοσοκομείου Καλαβρύτων θέτει σε δοκιμασία όχι μόνο το ίδιο το ίδρυμα, αλλά και την υγειονομική κάλυψη μιας ολόκληρης ορεινής περιοχής. Οι τοπικοί φορείς και η κοινωνία καλούνται να αντιδράσουν συλλογικά, διεκδικώντας την εξαίρεση από το νέο οργανόγραμμα και τη διατήρηση της αξιοπρέπειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας. Η εξέλιξη του θέματος αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αφορά άμεσα την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων σε μια από τις πιο δύσβατες γωνιές της Ελλάδας.