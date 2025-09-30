Λάρισα: Αίσιο τέλος για τον 53χρονο που εγκλωβίστηκε σε αυτοσχέδια σήραγγα

Έχοντας τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από αυτοσχέδια σήραγγα μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, στη Λάρισα, ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής είχε ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι. Ο 53χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ομάδα 4-5 ατόμων μπήκε στην σπηλιά, ωστόσο αργότερα μέλη της ομάδας άρχισαν να ζαλίζονται και να αισθάνονται δυσφορία. Ο πρώτος που βγήκε από τη σπηλιά, σχεδόν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ενημέρωσε για το περιστατικό ζητώντας τη βοηθεια των αρχών, ενώ από τη σπηλιά βγήκαν και άλλα μέλη της ομάδας.