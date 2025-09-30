Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Λάρισα: Αίσιο τέλος για τον 53χρονο που εγκλωβίστηκε σε αυτοσχέδια σήραγγα

Λάρισα: Αίσιο τέλος για τον 53χρονο που ...

Ανασύρθηκε σώος

Έχοντας τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από αυτοσχέδια σήραγγα μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, στη Λάρισα, ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί. 

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής είχε ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι. Ο 53χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ομάδα 4-5 ατόμων μπήκε στην σπηλιά, ωστόσο αργότερα μέλη της ομάδας άρχισαν να ζαλίζονται και να αισθάνονται δυσφορία. Ο πρώτος που βγήκε από τη σπηλιά, σχεδόν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ενημέρωσε για το περιστατικό ζητώντας τη βοηθεια των αρχών, ενώ από τη σπηλιά βγήκαν και άλλα μέλη της ομάδας.

Ειδήσεις Τώρα

Αμφιλοχία: Ελεύθερος ο 50χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις στο παιδί του

Μπήκε στη ΛΕΑ για δεύτερη φορά μέσα σε 4 ημέρες ενώ της είχαν πάρει το δίπλωμα

Κατέρρευσε τμήμα μαρκίζας από νεοκλασικό στο κέντρο της Πάτρας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Απεγκλωβισμός Λάρισα

Ειδήσεις