Αμφιλοχία: Ελεύθερος ο 50χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις στο παιδί του

Χωρίς περιοριστικούς όρους

Σημαντική εξέλιξη υπήρχε στην υπόθεση που συζητήθηκε ευρύτατα στην περιοχή της Αμφιλοχίας όταν γυναίκα κατήγγειλε τον 50χρονο σύζυγό της για γενετήσιες πράξεις στην μικρή κορούλα τους.

Η γυναίκα μάλιστα στην ίδια καταγγελία είχε αναφέρει πως ο σύζυγος της την χαστούκισε πριν πέντε χρόνια.

Ο άνδρας συνελήφθη αντιμετωπίζοντας κακουργηματικές κατηγορίες και οδηγήθηκε σήμερα σε Εισαγγελέα και Ανακριτή. Εκεί, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας κρίθηκε πως δεν συντρέχουν λόγοι προφυλάκισης. Αξιοσημείωτο είναι πως στον 50χρονο δεν επιβλήθηκε κανένας περιοριστικός όρος, σύμφωνα με το agriniopress.gr

