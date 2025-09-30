Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Οι 350 εικονικές συναλλαγές, τα δύο αδέλφια και ο στόχος των 12 εκατ.

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος που εμπλέκεται σε απάτες μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακρατήσεων φόρου εισοδήματος φέρνει στο φως η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι εικονικές συναλλαγές υπολογίζονται σε πάνω από 350, εκ των οποίων έχουν επιβεβαιωθεί οι 310.

Στην οργάνωση εμπλέκονται μέχρι στιγμής 73 άτομα, ανάμεσά τους και οι 17 που έχουν συλληφθεί. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήταν άνεργοι και βιοπορίζονταν από τη δράση του κυκλώματος, ενώ μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται λογιστές, υδραυλικοί και εργάτες, σύμφωνα με την kathimerini.gr

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε δύο αδέλφια, εκ των οποίων ο ένας είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικού συλλόγου και ο άλλος δημοτικός υπάλληλος. Οι περισσότερες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες εμφανίζονταν να παρέχουν λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και είχαν έδρα στην Αττική.

Σχετικά με την εμπλοκή γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού, στο όνομά του εμφανίζονται να έχουν εκδοθεί πέντε τιμολόγια ύψους άνω του 1,5 εκατ. ευρώ για την παραγωγή περιοδικών.

Τα κέρδη που έχει αποκομίσει μέχρι στιγμής το κύκλωμα ανέρχονται σε 4,5 εκατ. ευρώ και τα μέλη του ανέμεναν άλλα 3,7 εκατ. Συνολικά, θα έφταναν τα 12 εκατ. αλλά ακύρωσαν τις συναλλαγές λόγω του ελέγχου της ΕΛ.ΑΣ. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.