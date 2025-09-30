Αχαΐα: Αυτή θα ήταν η κατανομή των εδρών με βάση το μ.ο. των δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου 2025

Μια νέα ανάλυση δημοσκοπήσεων με την εκτίμηση κατανομής εδρών ανά εκλογική περιφέρεια δημοσίευσε ο απόστρατος συνταγματάρχης και πολιτικός αναλυτής Νίκος Καρδούλας, αντλώντας όλα τα ποσοστά και τους μέσους όρους των 13 δημοσκοπήσεων που διενεργήθηκαν τον Σεπτέμβρη του 2025.

Σύμφωνα με την ανάλυση, στην Αχαΐα εάν την επόμενη Κυριακή γίνονταν βουλευτικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 2 έδρες, ενώ από μια έδρα θα είχαν ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Φωνή Λογικής και ΜΕΡΑ25. Σύνολο 9 έδρες.

* Σύμφωνα με το μέσο όρο των ποσοστών των κομμάτων των 13 δημοσκοπήσεων των εταιρειών Alco, Gpo (2 έρευνες), Interview (2 έρευνες), Opinion Poll, Marc, Metron Analysis, Mrb, Palmos Analysis, Prorata, Pulse και Real Poll του Σεπτεμβρίου 2025, φαίνεται ότι αν είχαμε εκλογές σήμερα θα εισέρχονταν στη Βουλή 8 κόμματα.

* Ο μέσος όρος των ποσοστών των κομμάτων που θα εισέρχονταν στη Βουλή σύμφωνα με τις 13 δημοσκοπήσεις των εταιρειών είναι ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29,0%, ΠΑΣΟΚ 14,0%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 10,8%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9,6% ΚΚΕ 8,5%, ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 4,2% και ΜΕΡΑ25 3,6% και τα κόμματα θα ελάμβαναν αντίστοιχα 120, 44, 34, 31, 27, 20, 13 και 11 έδρες.