Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ - 17 συλλήψεις, κατασχέθηκαν €500.000

Σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας
Σε εξέλιξη είναι από το πρωί επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που πραγματοποιούσε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσα τους και λογιστές ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.
Τι προβλέπει το σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα - Nετανιάχου: Δεν αποδεχόμαστε τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους
Πάτρα: 7 απορριμματοφόρα, 2 διαδρομές για τους μπλε κάδους που περνάνε από αύριο στο Δήμο- Ζητείται υπομονή
Αχαΐα: «Ο παππούς µε φίλησε στο στόµα!» - Χειροπέδες στον ηλικιωμένο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr