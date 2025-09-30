Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ - 17 συλλήψεις, κατασχέθηκαν €500.000

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που πραγματοποιούσε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσα τους και λογιστές ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.