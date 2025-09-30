Ένοπλες Δυνάμεις: Οι αλλαγές στη θητεία- Η νέα δομή και η στράτευση γυναικών

Το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, προβλέπει σαρωτικές αλλαγές στη δομή, στην ιεραρχία, στην εκπαίδευση και στο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι βασικοί άξονες αφορούν:

Νέο Βαθμολόγιο - Νέο Μισθολόγιο - Νέο Σύστημα Υπηρεσιακής Σταδιοδρομίας.

Νέο Πλαίσιο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης.

Νέα Θητεία - Νέα Εφεδρεία - Εθελοντική Στράτευση Γυναικών.

Ρυθμίσεις για την Μέριμνα του Προσωπικού και Υπηρεσιακά Ζητήματα.



Νέο μισθολόγιο με αυξήσεις

Καθιερώνεται νέο μισθολόγιο με αποσύνδεση από διοικητικό βαθμό, βελτίωση των οικονομικών απολαβών του συνόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και με ανταμοιβή των θέσεων ευθύνης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει Αποσύνδεση βαθμού από μισθό, θέσπιση 20 μισθολογικών κλιμακίων σε κάθε κατηγορία, δικαιότερη κατανομή ανά κατηγορία, εξοικονόμηση πόρων μέσω της Ατζέντας 2030, μεσοσταθμικές αυξήσεις 13-24%, αύξηση Επιδόματος θέσης ευθύνης και καθιέρωση Επιδόματος Διοίκησης.

Νέο μοντέλο θητείας, εξορθολογισμός αναβολών και απαλλαγών

Θεσπίζεται νέο μοντέλο θητείας με εξορθολογισμό του πλαισίου χορήγησης αναβολών και απαλλαγών στράτευσης, νέο πλαίσιο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στρατευσίμων. Επίσης αλλάζει το μοντέλο εφεδρείας με τη συγκρότηση σύγχρονης και ενεργού εφεδρείας.

Η βασική εκπαίδευση, πλέον θα διαρκεί 10 εβδομάδες:

4 εβδομάδες αρχική εκπαίδευση

1 εβδομάδα άδεια ορκωμοσίας

5 εβδομάδες εκπαίδευση Μαχητή

Η ειδική Εκπαίδευση θα έχει διάρκεια 4 εβδομάδες. Οι κληρωτοί θα εκπαιδεύονται σε μία από τις 34 Ειδικότητες και τις 21 Δεξιότητες. Ιδρύονται για αυτό το σκοπό κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ θα παρέχεται και πιστοποιημένη επιμόρφωση και πρακτική άσκησης δεξιοτήτων στους οπλίτες κατά τη διάρκεια της θητείας τους για τη διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας .

Θα ακολουθούν 12 εβδομάδες Επιχειρησιακή Εκπαίδευση στις Μονάδες Υψηλής Ετοιμότητας

Δυνατότητα εθελοντικής στράτευσης γυναικών με κίνητρα

Το νομοσχέδιο δίνει επίσης την δυνατότητα εθελοντικής στράτευσης γυναικών με 12μηνη υπηρεσία από γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών και παράλληλα παροχή κινήτρων.

Συγκρότηση ενεργού εφεδρείας

Όσο αφορά την εφεδρεία, με το νομοσχέδιο:

Δημιουργείται ένα σώμα 150.000 ενεργών εφέδρων εθελοντικά σε πρώτη φάση.

Επεκτείνεται η εφεδρεία από 58 στα 65 έτη.

Ενοποίηση εφεδρείας με την εθνοφυλακή.

Δημιουργία δυο μοιρών εφέδρων καταδρομέων στη Ρεντίνα και στον Ασπρόπυργο.

Κίνητρα:

Δυνατότητα νοσηλείας σε στρατιωτικά νοσοκομεία και πρόσβαση σε Στρατιωτικά Πρατήρια

Διασφάλιση εργοδοτικών διευκολύνσεων για το χρόνο απουσίας από την εργασία