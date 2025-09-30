Χαμάς: Προς απόρριψη το σχέδιο Τραμπ- «Υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ»

Η Χαμάς προσανατολίζεται να μην αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τα βασικά του σημεία

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση είναι πιθανό να απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί πλήρως τα δικαιώματα και τις ανάγκες του παλαιστινιακού λαού». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Χαμάς εμφανίζεται απρόθυμη να αποδεχθεί βασικές προϋποθέσεις του σχεδίου, όπως τον αφοπλισμό και την παράδοση των όπλων της σημεία που θεωρεί απαράδεκτα. Επιπλέον, η οργάνωση αντιτίθεται σθεναρά στην πρόβλεψη για ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία χαρακτηρίζει ως «μια νέα μορφή κατοχής».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ήδη αποδεχθεί το σχέδιο κατά τις συνομιλίες που είχε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο. Επίσης η Χαμάς δεν έχει ακόμα εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε ότι η ηγεσία της οργάνωσης «μελετά υπεύθυνα» την πρόταση της Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με πηγή του BBC, στις διαβουλεύσεις συμμετέχει η ανώτατη ηγεσία της Χαμάς τόσο εντός όσο και εκτός Γάζας. Ωστόσο, στελέχη της οργάνωσης που βρίσκονται στο εξωτερικό φέρεται να έχουν περιθωριοποιηθεί, καθώς δεν έχουν άμεσο έλεγχο επί των ομήρων. Ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς στη Γάζα, Εζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, θεωρείται αποφασισμένος να συνεχίσει τον ένοπλο αγώνα, απορρίπτοντας οποιοδήποτε σχέδιο που δεν ανταποκρίνεται στους όρους της οργάνωσης.