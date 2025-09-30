Back to Top
Νέα αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καλλιέργεια φακής στου Ζωγράφου»

Τι αποκάλυψε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον τρόπο που ορισμένοι καρπώνονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να τις δικαιούνται, γεγονός που καταδεικνύει το «πάρτι» που είχε στηθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος αποκάλυψε κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις παρανομιών.

Ο κ. Σημανδράκος υποστήριξε ότι μεταξύ των 2.000 δεσμευμένων ΑΦΜ εντοπίζονται κραυγαλέες περιπτώσεις αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δήλωση καλλιέργειας φακής στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Ζωγράφου με βάση την οποία οι «καλλιεργητές» λάμβαναν τις ενισχύσεις.

 Επίσης ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ εντόπισε μία αποδοχή κληρονομιάς που του φάνηκε ύποπτη και άρχισε να την ερευνά. Αποδείχθηκε ότι ο συμβολαιογράφος, το όνομα του οποίου φαινόταν για την αποδοχή, είχε πεθάνει πριν από περίπου 20 χρόνια.

