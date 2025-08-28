Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χρησιμοποιούσαν ΑΦΜ νεκρών για να παίρνουν επιδοτήσεις

Τους... πιο «ευφάνταστους» τρόπους φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν οι επιτήδειοι για να πάρουν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εκμεταλλευόντουσαν και τα ΑΦΜ ανθρώπων οι οποίοι είχαν φύγει από τη ζωή.

Σύμφωνα με το OPEN, δήλωναν τα ΑΦΜ ανθρώπων που είχαν πεθάνει εδώ και 10 χρόνια, για να παίρνουν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το φαινόμενο να παρατηρείται στην Εύβοια και στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούσαν τα ΑΦΜ τους, κατασκεύαζαν τα μισθωτήρια με τα στοιχεία τους και τις εκτάσεις αυτές τις χρησιμοποιούσαν, για να πάρουν τις επιδοτήσεις από τον Οργανισμό με τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομία να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι άλλοι επιτήδειοι πήγαιναν σε υπερήλικες ζητώντας τα ΑΦΜ τους και τα δήλωναν για να παίρνουν τις επιδοτήσεις, παρόλο που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν -λόγω ηλικίας- να εργαστούν.

Το φαινόμενο είχε παρατηρηθεί στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ σε μία περίπτωση είχαν πάρει 600.000 ευρώ επιδότηση.