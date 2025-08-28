Ιός Δυτικού Νείλου: Αυξάνονται τα κρούσματα στη Δυτική Ελλάδα

Δεκατρία κρούσματα προκάλεσε ο ιός του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, με το σύνολο των ασθενών να χρειάζονται νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, ακόμα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας του.

Με τα νέα κρούσματα, ο συνολικός αριθμός ανέρχεται πλέον σε 60 από τον Ιούλιο που δηλώθηκε το πρώτο έως και τις 27 Αυγούστου 2025. Τρεις από τους ασθενείς αυτούς έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ). Και οι τρεις είχαν ηλικία άνω των 78 ετών.

Από τους 60 ασθενείς (συμπεριλαμβανομένων των νεκρών), μόνον οι εννέα είχαν ήπια συμπτώματα. Όλοι οι άλλοι (συνολικώς 51) είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ (σ.σ. συμπεριλαμβάνει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό) και κυρίως:

Εγκεφαλίτιδα ή

Άσηπτη μηνιγγίτιδα ή

Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα

Οι 49 πάσχοντες έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Άλλοι 8 παραμένουν για νοσηλεία, ο ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Οι άνθρωποι που έχει νοσήσει εφέτος ο ιός του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας, έχουν ηλικία από 28 έως 92 ετών. Η μέση ηλικία τους είναι τα 73 έτη.

Πάντως, τα δηλωθέντα κρούσματα δεν είναι τα μοναδικά που έχει προκαλέσει ο ιός στη χώρα μας. Σε κάθε ένα από αυτά με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, αντιστοιχούν άλλα 140 που ήταν ασυμπτωματικά ή είχαν πολύ ήπια συμπτώματα και έτσι δεν απευθύνθηκαν στους γιατρούς.

Κρούσματα σε 22 δήμους

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Ο πρώτος ασθενής που διαγνώσθηκε εφέτος στην Ελλάδα, ανέφερε ότι τα συμπτώματά του άρχισαν στις 22 Ιουνίου 2025.

Τα εφετινά κρούσματα καταγράφονται, έως στιγμής, σε 22 δήμους της χώρας. Οι 13 από αυτούς βρίσκονται στην Αττική. Οι 3 στην Δυτική Ελλάδα και οι 7 στην Θεσσαλία. Οι υπόλοιποι 5 βρίσκονται σε Ήπειρο και Βόρεια Ελλάδα.

Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στη Θεσσαλία και την Αττική (ανέρχονται σε 31 και 18, αντίστοιχα). Πιο αναλυτικά, οι δήμοι της χώρας με κρούσματα έχουν ως εξής:

Στην Αττική

Δήμος Ασπροπύργου – 2 κρούσματα

Δήμος Ελευσίνας – 1 κρούσμα

Δήμος Φυλής – 1 κρούσμα

Δήμος Αιγάλεω – 1 κρούσμα

Δήμος Περιστερίου – 1 κρούσμα

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού – 1 κρούσμα (ήταν ήπιο)

Δήμος Ιλίου – 2 κρούσματα

Δήμος Κορυδαλλού – 1 κρούσμα

Δήμος Σαλαμίνος – 1 κρούσμα

Δήμος Μαραθώνος – 4 κρούσματα

Δήμος Παπάγου-Χολαργού – 1 κρούσμα

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – 1 κρούσμα

Δήμος Ηλιουπόλεως – 1 κρούσμα

Στη Θεσσαλία

Δήμος Τυρνάβου – 2 κρούσματα (το 1 ήταν ήπιο)

Δήμος Αγιάς – 4 κρούσματα

Δήμος Λαρισαίων – 14 κρούσματα (τα 3 ήταν ήπια)

Δήμος Τεμπών – 5 κρούσματα (τα 2 ήταν ήπια)

Δήμος Κιλερέρ – 4 κρούσματα

Δήμος Καρδίτσας – 1 κρούσμα

Δήμος Τρικκαίων – 1 κρούσμα

Στην υπόλοιπη Ελλάδα

Τα κρούσματα που έχει προκαλέσει ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Δυτική Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο έχουν ως εξής:

Δήμος Πύργου – 2 κρούσματα

Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων – 1 κρούσμα

Δήμος Αιγιαλείας – 1 κρούσμα

Δήμος Αλεξανδρούπολης – 2 κρούσματα (το 1 ήταν ήπιο)

Δήμος Διδυμοτείχου – 2 κρούσματα

Δήμος Πέλλας – 1 κρούσμα

Δήμος Βέροιας – 1 κρούσμα

Δήμος Αρταίων – 1 κρούσμα (ήταν ήπιο)

Κυκλοφορεί και σε Καβάλα, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία

Ο ιός του Δυτικού Νείλου κυκλοφορεί επίσης στην Καβάλα, την Αρκαδία και την Αιτωλοακαρνανία, επισημαίνει ο ΕΟΔΥ. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα κρούσματα που καταγράφονται σε ιπποειδή.

Τα κρούσματα αυτά είναι:

Ένα σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Καβάλας

Ένα σε οικισμό της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Τρία σε οικισμούς της Π.Ε. Αρκαδίας