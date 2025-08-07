Ιός του Δυτικού Νείλου: Ο Δήμος Πύργου στις περιοχές που είναι σε συναγερμό

Αναθεωρημένο κατάλογο με τους δήμους όπου έως στιγμής έχει κάνει την εμφάνισή του ο ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά και εκείνους όπου είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί, εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Υπενθυμίζεται ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών και εξαιτίας του κάποιοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ, έως και τις 6 Αυγούστου 2025 ο ιός του Δυτικού Νείλου είχε προκαλέσει 26 εγχώρια κρούσματα στη χώρα μας.

Τα 15 από αυτά καταγράφηκαν σε εννέα δήμους της Αττικής (σε Ασπρόπυργο και Ίλιον έχουν καταγραφεί από δύο, στον Μαραθώνα 3).

Αρκετά κρούσματα έχει επίσης η Θεσσαλία (ανέρχονται σε επτά). Τα υπόλοιπα τέσσερα κρούσματα έχουν καταγραφεί σε Δυτική Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Συνολικά 19 δήμοι έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα. Υπάρχουν όμως ακόμα 6 που είναι περιοχές υψηλού κινδύνου. Και αυτό διότι συντρέχουν παράγοντες όπως:

Γειτνιάζουν με επηρεαζόμενους δήμους ή έχουν υψηλού κινδύνου γεωμορφολογικά δεδομένα

Έχουν βεβαρημένο επιδημιολογικό ιστορικό

Έχει τεκμηριωθεί κυκλοφορία του ιού σε κουνούπια/ζώα στην ευρύτερη περιοχή

Οι δήμοι όπου υπάρχει έστω και ένα κρούσμα αποκαλούνται επηρεαζόμενες περιοχές, διευκρινίζει ο ΕΟΔΥ στην σχετική έκθεσή του.

Ο διαχωρισμός αυτός έχει γίνει διότι λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού μέσω των μεταγγίσεων αίματος.

Σημειώνεται πως τα 26 κρούσματα που έχουν αναφερθεί στον ΕΟΔΥ είναι μόνο αυτά με συμπτώματα για τα οποία οι ασθενείς ζήτησαν ιατρική βοήθεια.

Υπολογίζεται ότι σε κάθε σοβαρό κρούσμα (είναι τα 23 από τα 26) αντιστοιχούν άλλα 140 που είναι ασυμπτωματικά.

Οι επηρεαζόμενοι και υψηλού κινδύνου δήμοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Να λοιπόν σε ποιους δήμους έχει προκαλέσει εφέτος ο ιός του Δυτικού Νείλου κρούσματα και ποιοι είναι υψηλού κινδύνου για επικείμενη καταγραφή κρουσμάτων (αυτοί σημειώνονται με αστερίσκο).

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Δήμος Ασπροπύργου

Δήμος Ελευσίνας

Δήμος Φυλής

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

Δήμος Κορυδαλλού

Δήμος Περάματος*

Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής

Δήμος Σαλαμίνας

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Περιστερίου

Δήμος Αιγάλεω

Δήμος Ιλίου

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Δήμος Αγίας Βαρβάρας*

Δήμος Πετρούπολης*

Δήμος Χαϊδαρίου*

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Δήμος Μαραθώνος

Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών

Δήμος Παπάγου-Χολαργού

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Δήμος Πύργου

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

Δήμος Τυρνάβου

Δήμος Λαρισαίων

Δήμος Τεμπών

Δήμος Αγιάς

Δήμος Κιλελέρ*

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Δήμος Καρδίτσας

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Δήμος Διδυμοτείχου