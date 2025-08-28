Back to Top
Πάτρα: «Έφυγε» στα 86 του ο φιλόλογος Κυριάκος Μπουρογιάννης

Δίδαξε επί πολλά χρόνια σε Πρότυπο και 7ο Λύκειο

Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή ο φιλόλογος Κυριάκος Μπουρογιάννης, που υπηρέτησε επί σειρά ετών την εκπαίδευση στην Πάτρα.

Ο εκλιπών δίδαξε αρχικά στο Πρότυπο Λύκειο και στη συνέχεια στο 7ο Λύκειο Πατρών, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στη μαθητική κοινότητα.

Ήταν παντρεμένος με την επίσης φιλόλογο Ρουμπίνα Μαρίνα Κορωνάκη, με την οποία απέκτησαν δύο κόρες, τη Σπυριδούλα και τη Βασιλική Αρήτη.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου.

