Σχέδιο για τη Γάζα με Τραμπ και Μπλερ σε ρόλους-κλειδιά

Ο Τόνι Μπλερ και ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχουν ρόλο στη μεταπολεμική Γάζα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε τη Δευτέρα ένα σχέδιο ειρήνευσης που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, προτείνοντας μια προσωρινή διακυβέρνηση με ρόλους-έκπληξη για τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, επισημαίνει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Η πρόταση αναφέρει ότι η Γάζα θα διοικείται από μια «τεχνοκρατική, απολιτική παλαιστινιακή επιτροπή», η οποία δεν προσδιορίζει συγκεκριμένα πρόσωπα. Στόχος της επιτροπής θα είναι η διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς.

Τραμπ και Μπλερ σε «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Η επιτροπή θα εποπτεύεται από ένα νέο διεθνές μεταβατικό όργανο, το «Συμβούλιο Ειρήνης», στο οποίο θα προεδρεύει ο Τραμπ και θα συμμετέχει ο Μπλερ, μαζί με άλλους αρχηγούς κρατών και διεθνείς προσωπικότητες.

Το όργανο αυτό θα αναλάβει επίσης τη διαχείριση της χρηματοδότησης για την ανοικοδόμηση της Γάζας, μέχρι να ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων από την Παλαιστινιακή Αρχή, χωρίς ωστόσο να καθορίζεται ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Το σχέδιο κάνει λόγο για διεθνείς ομάδες που έχουν επεξεργαστεί ιδέες και επενδυτικές προτάσεις, χωρίς να τις προσδιορίζει ονομαστικά.

Η συμμετοχή του Μπλερ στην πρόταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ταυτιστεί με την αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής λόγω της στήριξης και συμμετοχής στην εισβολή στο Ιράκ το 2003, που βασίστηκε σε ισχυρισμούς για όπλα μαζικής καταστροφής, οι οποίοι αργότερα αποδείχθηκαν ψευδείς, τονίζει το Reuters. Η εισβολή είχε σοβαρές συνέπειες για την περιοχή, με μεγάλο αριθμό νεκρών και κοινωνική αναταραχή, γεγονός που καθιστά την εμπλοκή του Μπλερ στη Γάζα αμφιλεγόμενη.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Μπλερ επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο για να συναντήσει τον Τραμπ. Η δεξαμενή σκέψης Tony Blair Institute δήλωσε ότι «είχε πολλές συνομιλίες με διάφορες ομάδες για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας».

«Τολμηρό και έξυπνο σχέδιο»

Ορισμένοι Παλαιστίνιοι και επικριτές βλέπουν την πρόταση ως συνέχιση της ξένης επιρροής στην περιοχή, με τον Moυσταφά Μπαργκουντί, γενικό γραμματέα της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας, να δηλώνει ότι «ήδη βρισκόμαστε κάτω από τη βρετανική αποικιοκρατία» και ότι η αναφορά στον Μπλερ προκαλεί άμεσες αρνητικές συσχετίσεις.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, τόνισε ότι «ο Τόνι Μπλερ δεν έχει θέση στην Παλαιστίνη».

Παρά τις επικρίσεις, ο Μπλερ εξέφρασε την υποστήριξή του στο σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «τολμηρό και έξυπνο» και δηλώνοντας ότι συμφωνεί με την ηγετική θέση του Τραμπ στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Η Παλαιστινιακή Αρχή και μια κοινή δήλωση πολλών μουσουλμανικών χωρών χαιρέτισαν τις προσπάθειες Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας για την ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση της ασφάλειας στη Γάζα.

Το σχέδιο θέτει σε πρώτη γραμμή την προσωρινή διακυβέρνηση από τεχνοκράτες και διεθνείς ειδικούς, με στόχο την αποφυγή της συμμετοχής ένοπλων ομάδων και την προώθηση της σταθερότητας και της ανάπτυξης.

Η πρόταση, αν και φιλοδοξεί να επιτύχει ειρήνη και ανοικοδόμηση, πρέπει να αντιμετωπίσει την κριτική και τις ανησυχίες των Παλαιστινίων για την κυριαρχία και την αυτοδιάθεσή τους.

Παράλληλα, το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα αποδεχτεί την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.