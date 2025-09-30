Back to Top
Λάρισα: Ανέκτησε τις αισθήσεις του ο εγκλωβισμένος 53χρονος σε σπήλαιο 22 μέτρων

Μαζί με άλλα 3 άτομα έψαχναν για χρυσές λίρες

Συναγερμός σήμανε στη Λάρισα, στον δρόμο από Γόννους προς Καλλιπεύκη, όπου ένας 53χρονος άνδρας εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα (30/09) χωρίς τις αισθήσεις του εγκλωβισμένος σε σπηλιά βάθους 22 μέτρων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή 11 πυροσβεστών, δύο οχημάτων και δυνάμεων της 8ης ΕΜΑΚ.

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, διασώστες έφτασαν στο σημείο που βρίσκεται ο 53χρονος και αυτήν την ώρα του παράσχουν οξυγόνο από ειδική συσκευή. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο 53χρονος φέρεται να ανταποκρίθηκε.

 Αρχικά, υπάρχουν αναφορές πως άλλα άτομα ειδοποίησαν τις Αρχές για να ζητήσουν βοήθεια και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν, με τις αστυνομικές αρχές να τα αναζητούν. Αργότερα, εντοπίστηκε ο ένας από αυτούς και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Οι άνδρες φέρεται να βρίσκονταν στην περιοχή για ημέρες, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για χρυσοθήρες.

