Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Πώς η ΕΛ.ΑΣ. ξέμπλεξε το κουβάρι των εικονικών τιμολογίων- Η απάντηση Κοκλώνη

Δεκάδες εμπλεκόμενα πρόσωπα, κέρδη εκατομμυρίων και εκατοντάδες εικονικές συναλλαγές συνθέτουν το παζλ της υπόθεσης απάτης με ΦΠΑ που αποκάλυψε με σημερινή του επιχείρηση το ελληνικό FBI.

Οπως έγινε γνωστό από τις Αρχές, στην οργάνωση που πλούτιζε μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος συμμετείχαν τουλάχιστον 73 άτομα, εκ των οποίων τα 17 έχουν ήδη συλληφθεί.

Σημαίνοντα ρόλο στην υπόθεση φέρεται να διαδραματίζει ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού, ενώ έχει συλληφθεί και ο αδερφός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήταν άνεργοι, ενώ εμπλέκονται άνθρωποι κάθε λογής επαγγέλματος, από λογιστές μέχρι υδραυλικοί και εργάτες, σύμφωνα με την kathimerini.gr.

Τα κέρδη που έχει αποκομίσει μέχρι στιγμής το κύκλωμα ανέρχονται σε 4,5 εκατ. ευρώ και τα μέλη του ανέμεναν άλλα 3,7 εκατ. Στόχος τους ήταν τα 12 εκατ. αλλά ακύρωσαν τις συναλλαγές όταν αντιλήφθηκαν ότι πραγματοποιούνται έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χρήση εικονικών τιμολογίων έχει κάνει και ιδιοκτήτης ΠΑΕ που αγωνίζεται στη Super League.

Για την υπόθεση ελέγχεται και ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, Νίκος Κοκλώνης, στο όνομά του οποίου εμφανίζονται να έχουν εκδοθεί πέντε τιμολόγια ύψους άνω του 1,5 εκατ. ευρώ για την παραγωγή περιοδικών.

Ο παρουσιαστής, με δηλώσεις του στο ontime24.gr, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα και δήλωσε πως η εταιρεία του είναι έτοιμη να ελεγχθεί ξανά. «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Οσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη σύνδεσή του με τον πρόεδρο ποδοσφαιρικού συλλόγου, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση, ο Νίκος Κοκλώνης υποστήριξε ότι η μόνη σχέση που έχει μαζί του αφορά εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. «Ηταν απλώς κατασκευές –τοίχοι, καλώδια– που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», εξήγησε, υπογραμμίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.