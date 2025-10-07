"Η Ανώνυμη Κόρη": Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Σταμάτη Αλαχιώτη

Την Τετάρτη 13 Οκτωρίου

Παρουσιάζεται τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στην Πάτρα το νέο βιλίο του πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πάτρων, Σταμάτη Αλαχιώτη. Το μυθιστόρημα υπό τον τίτλο “Η Ανώνυμη Κόρη” κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κασταλία» Η εκδήλωση, την οποία διοργανώνουν οι Εκδόσεις «Κασταλία» και το Βιβλιοπωλείο «Το Δόντι» , θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας (Τριών Ναυάρχων 40) Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: -Γιώργος Παναγιωτάκης -Ομότιμος καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, πρώην Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών. -Κατερίνα Κωστίου -καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. -Φώτης Δημητρόπουλος -φιλόλογος, συγγραφέας. Παρεμβάσεις θα κάνουν ο πρώην Νομάρχης Στάθης Αθανασόπουλος -Σερέτης και ο πρώην Δήμαρχος Πατραίων Ανδρέας Καράβολας. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ελευθερία Μακρυγένη.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου: Μα, γιατί τη φώναζαν κόρη; Δεν έχει όνομα; Και γιατί να έχει, αφού άλλαζε να γινόταν κοινωνικό παράδειγμα, από παρακατιανή που γεννήθηκε;

Απομονωμένη στον μικρό της τόπο, βυθισμένη στον μικρόκοσμό της, σταμπαρίστηκε κοινωνικά αποδιοπομπαία. Αλλά, αν και καταδικασμένη στην ανυπαρξία, θα έβρισκε, λέει, τρόπο να αντάλλαζε τη δυστυχία με την ευτυχία!

Πανέμορφη, ξύπνια, ηθική -ήταν τυχαία; Όχι, αφού έσπασε το στενό κουκούλι της, να πετά λεύτερη! Με ψαγμένη σωφροσύνη αξιοποίησε κι όσους καλοσυνάτους βρέθηκαν στο διάβα της, για να μεταμορφωθεί σε σημαντική!

Πάλεψε με ψευδαισθήσεις και πραγματικότητες, δεν έχανε το ζάλο της, ακόμα κι αν ήταν να έκανε φόνο για την ανέγγιχτη γυναικεία της αξιοπρέπεια, ή να τη θυσίαζε να σωζόταν ο παραδεισένιος της τόπος - σπάνιο οικολογικό ενδιαίτημα, στόχος της αδηφάγας παγκοσμιοποίησης;

Έκανε το σωστό...

Πάλεψε σκληρά με τα φτερά της αξιοσύνης της, δίχως να τα κάψει· έγινε ο τρόμος των αδιάφορων στην παραποντιά των επωνύμων· η ελπίδα κάθε “ανώνυμου”, αλλά γινατεμένου ενάντια στις λογής, λογής αδικίες κι αηδίες.

Η ανθρώπινη και κοινωνική συνθήκη είναι για να τηρείται, μάθαινε· είναι και να καταστρατηγείται για την υπαρξιακή της δικαίωση, πίστευε…