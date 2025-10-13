Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα τα μεσάνυχτα στο κέντρο

Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα τα μεσάνυχτα στο κέντρο

Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ στη διασταύρωση Κορίνθου και Γούναρη – Ελαφρά τραυματίας ο οδηγός

 Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Πάτρας, στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Γούναρη.

Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία Πατρών.

Ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος φορούσε προστατευτική στολή και κράνος, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Στο σημείο επικράτησε προσωρινή αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων από το οδόστρωμα.

Ειδήσεις Τώρα

Τα 8+1 νέα μέτρα στήριξης για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές: Τι ξεκινά τον Νοέμβριο, τι έρχεται το 2026

Ισραήλ - Γάζα: Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των ομήρων - Πώς θα γίνει η επιστροφή τους

ΠΟΥ: Το 10% των γιατρών και το 7% των νοσηλευτών στην Ελλάδα έχουν τάσεις αυτοκτονίας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις