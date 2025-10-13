Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα τα μεσάνυχτα στο κέντρο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Πάτρας, στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Γούναρη.

Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία Πατρών.

Ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος φορούσε προστατευτική στολή και κράνος, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Στο σημείο επικράτησε προσωρινή αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων από το οδόστρωμα.