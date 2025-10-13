Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα τα μεσάνυχτα στο κέντρο

Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ στη διασταύρωση Κορίνθου και Γούναρη – Ελαφρά τραυματίας ο οδηγός
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Πάτρας, στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Γούναρη.
Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία Πατρών.
Ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος φορούσε προστατευτική στολή και κράνος, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.
Στο σημείο επικράτησε προσωρινή αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων από το οδόστρωμα.
