«Υπολειτουργεί ο Οδοντωτός»- Έλλειψη προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδομής και επιδείνωση της γραμμής

Έλλειψη προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδομής, ανταλλακτικών και επιδείνωση της σιδηροδρομικής γραμμής μετά τις φωτιές του 2023 στο Διακοπτό, καταγγέλλει, στο thebest.gr, o πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Οδοντωτού Γιάννης Καραπαναγιώτης, με αφορμή το συμβάν του περασμένης Κυριακής, στον Οδοντωτό, το οποίο έρχεται να καταδείξει ότι τα προβλήματα είναι πλέον παντός καιρού και δεν εμφανίζονται μόνο το καλοκαίρι.

«Έχουμε πει κατ’ επανάληψη, ότι το μηχανοστάσιο του Διακοπτού, χρειάζεται τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό, για να μπορεί να επιτελεί το έργο της συντήρησης των τρένων και τα δρομολόγια να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Επίσης, υπάρχει υποστελέχωση, όπως υπάρχει και γενικότερα σε όλον τον ΟΣΕ. Δεν πληρούνται οι οργανικές θέσεις. Υπάρχει προσωπικό που έχει συνταξιοδοτηθεί και οι προσλήψεις είναι ελάχιστες για την κάλυψη των κενών θέσεων. Το ζητούμενο είναι, ότι τα τρένα αυτά, Ελβετικής κατασκευής, που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια, χρειάζονται εξιδεικευμένο προσωπικό που να μπορεί να τα συντηρεί για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στη διαδρομή μέσα στον Βουραϊκό. Να προσθέσω, ότι και η υποδομή της σιδηροδρομικής γραμμής, είναι ένα βασικό στοιχείο για την ασφάλεια του κόσμου. Από τις φωτιές του 2023 και με τις κατολισθήσεις που είχαμε στη συνέχεια, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση παρά τις υποσχέσεις. Ευτυχώς, που υπήρξε αναγέννηση της φύσης στα καμένα και όπως λέω “αντί να φτιάξουμε εμείς κάποια πράγματα, τα έκανε η φύση από μόνη της”. Για όλα αυτά τα προβλήματα, θα πρέπει να υπάρξει μια κινητοποίηση και των τοπικών παραγόντων γιατί η υπολειτουργία του Οδοντωτού, είναι σοβαρό ζήτημα και έχει να κάνει με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Ο Οδοντωτός, λειτουργεί με τρία δρομολόγια από Διακοπτό και τρία από Καλάβρυτα και μεταφέρει καθημερινά περίπου 500 άτομα, που είναι ένα σημαντικό νούμερο για την τοπική οικονομία» επισημαίνει ο κ. Καραπαναγιώτης.

Το χρονικό

Στις 15:27 το απόγευμα της Κυριακής, η αμαξοστοιχία 1336 αναχώρησε από το Διακοπτό με 38 επιβάτες κυρίως Έλληνες, για το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τα Καλάβρυτα. Λίγο μετά τις 16:00, όμως, στο 6,2ο χιλιόμετρο της διαδρομής, μεταξύ των σταθμών «Νιάματα» και «Πόρτες», η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης. Η κατάσταση δυσκόλεψε τους επιβάτες, καθώς το σημείο δεν είχε κάλυψη κινητής τηλεφωνίας. Παρά τις δυσκολίες, ορισμένοι κατάφεραν να επικοινωνήσουν με το «112», ενώ ο μηχανοδηγός ενημέρωσε το σταθμαρχείο μέσω ασυρμάτου. Οι επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στην ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία για αρκετές ώρες, καθώς η πρόσβαση στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Στη συνέχεια, οργανώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού με τη συνδρομή 6η ΕΜΑΚ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 19:00. Οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν σε εφεδρική αμαξοστοιχία που έφτασε στο σημείο και επέστρεψαν στο Διακοπτό, όπου τους περίμενε λεωφορείο της Hellenic Train που τους μετέφερε στον αρχικό τους προορισμό τα Καλάβρυτα.