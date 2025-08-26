Πάτρα: Νέα αυτοψία για την πυρκαγιά στο Γηροκομειό ζητούν οι δικαστικές αρχές

Συμπληρωματική έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση της πυρκαγιάς στην περιοχή του Γηροκομειού στην Πάτρα διατάσσουν οι δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε από το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού νέα αυτοψία, με ιδιαίτερη έμφαση σε βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας και στο οποίο φαίνεται να εκδηλώνονται δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού είχε αποδώσει την πρώτη εστία σε οικόπεδο της οδού Τρύφωνος — όπου είχε καταγραφεί η παρουσία του 25χρονου κατηγορούμενου — σε κηλίδωση από μεταφερόμενες καύτρες και όχι σε εσκεμμένο εμπρησμό. Ωστόσο, το επίμαχο βίντεο δείχνει μια δεύτερη εστία σε μικρή απόσταση, γεγονός που προκαλεί νέα ερωτήματα.

Η ανακρίτρια ζητά πλέον να εξεταστούν ενδελεχώς όλες οι εστίες που καταγράφηκαν στην περιοχή, με έμφαση στις δύο που φαίνονται στο βίντεο. Την ίδια στιγμή, οι δύο νεαροί που έχουν προφυλακιστεί, 25 και 21 ετών, επιμένουν στην αθωότητά τους, αρνούμενοι οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

*Με στοιχεία από εφημερίδα "Πελοπόννησος"