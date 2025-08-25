Πάτρα: Ο Όλσι και η Μέλπω- Η εικόνα που έγινε σύμβολο ανθρωπιάς- «Ζούσαμε ένα δράμα»

Ο Όλσι περίπου δύο εβδομάδες μετά τη φωτιά στην Αχαϊα μίλησε στο OPEN και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» για τις συνθήκες που επικρατούσαν και τη διάσωση της προβατίνας, που ονομάστηκε έπειτα «Μέλπω». «Γινόταν μία κόλαση. Υπήρχαν περισσότεροι εθελοντές από ό,τι πυροσβέστες. Ζούσαμε ένα δράμα, βλέπαμε να καίγονται πολλά πράγματα. Υπήρχαν δεμένα σκυλιά. Σπαρταράει η ψυχή μου, όταν βλέπω ένα σκυλί δεμένο να θέλει να φύγει».

Η εικόνα του Όλσι να κατεβαίνει την πλαγιά καβάλα στη μηχανή με τη «Μέλπω» αγκαλιά έγινε σύμβολο της κοινωνικής αλληλεγγύης, του φιλότιμου, που κάθε φορά έρχεται να καλύψει τα κενά του κρατικού μηχανισμού.

«Ο παππούς είχε 7 πρόβατα»

Ο 33χρονος πατέρας δύο παιδιών δήλωσε ότι σκέφτηκε αρχικά να μείνει στο σπίτι του με την οικογένειά του, ωστόσο υπερίσχυσε το αίσθημα της προσφοράς. «Σκέφτηκα ότι πρέπει να είσαι άνθρωπος, θαρραλέος και να πράττεις αυτό που έχεις μέσα σου».

Περιγράφοντας τη διάσωση της Μέλπως είπε, «Ήταν ένας παππούς που πάλευε και δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι του. Του έλεγαν "σε παρακαλούμε πάμε να φύγουμε, θα σώσουμε εμείς τα ζώα σας". Είχε επτά πρόβατα. Αναγκαστήκαμε να πάρουμε τον παππού. Κατέβασα τα τέσσερα πρόβατα εγώ με το μηχανάκι. Είχα καλύψει το πρόσωπο μου, γιατί είχε καπνό και δεν μπορούσα να αναπνεύσω».

«Κάνω 2-3 δουλειές»

«Από τις 7.00 μέχρι τις 12.00 ανεβοκατεβαίναμε με ζώα. Για μένα δεν ήταν μεγαλόσωμο. Τα 50 και 70 κιλά μου είναι παιχνίδι, γιατί είμαι οικοδόμος από τα 19», πρόσθεσε.

Ο Όλσι δουλεύει σήμερα ντελίβερι και όπως πολλοί άνθρωποι στην ηλικία του δυσκολεύεται να συντηρήσει την οικογένεια του, αλλά δεν το βάζει κάτω.

«Έχω έρθει στην Ελλάδα από μικρός. Δουλεύω από 13 χρονών. Στην Α' Γυμνασίου δούλευα στη λαϊκή. Μετά την Α' Γυμνασίου πήγα στα ελαιοχρωματιστικά και μετά στη γυψοσανίδα. Έχω κάνει πολλές δουλειές και παλεύω ακόμα και σήμερα για αυτό που κάνω, γιατί έχω να θρέψω δύο παιδιά. Ξέρετε πως στην Ελλάδα ο άνθρωπος που δεν έχει περιουσίες δεν είχε ικανοποιητικό μισθό. Αναγκάστηκα να δουλέψω ντελίβερι γιατί υπάρχουν έστω τα 50 λεπτά από τα τιπς. Με 7,70 δεν βγαίνεις και για αυτό αναγκάζομαι να κάνω 2-3 δουλειές. Επιχειρώ να βγάλω ένα μεροκάματο, για να δω δύο χαμόγελα όταν επιστρέφω στο σπίτι και την πανέμορφη γυναίκα μου».