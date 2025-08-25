Ο Ιάσων Φωτήλας στο thebest: Τι απαντά στους επικριτές του για τις φωτιές- «Το μεν μέλλον, άδηλον», λέει για τα σενάρια περί τον Δήμο Πατρέων

Τέλος, είναι ντροπή να μιλά κανείς για έλλειψη πτητικών μέσων, όταν όλοι οι πολίτες έβλεπαν και άκουγαν τις ηρωικές προσπάθειες των πληρωμάτων, που αδιάκοπα και επί 3 ημέρες επιχειρούσαν μέσα στους καπνούς και τις φωτιές, τόσο γύρω από την Πάτρα, όσο και σε κάθε σημείο της Αχαΐας που ήταν αναγκαίο.

Από τα αποτελέσματα καταλαβαίνετε πως διάλεξα την τρίτη επιλογή. Όσο για την κριτική που λέτε, καλύτερα είναι να έχεις καλή, ή κακή κριτική για τη δράση, παρά καμιά αναφορά επειδή δεν έκανες κάτι.

Η τρίτη είναι να λειτουργήσεις ουσιαστικά και χωρίς λαϊκισμούς, δίνοντας υπεύθυνες πληροφορίες, απέναντι στην απόπειρα εκμετάλλευσης, μεταφέροντας την ενημέρωση στους πολίτες και εξασφαλίζοντας ότι και σε αυτή την κρίση, η ανταπόκριση της πολιτείας θα είναι αποτελεσματική. Τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και στην επόμενη μέρα.

Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, υπάρχουν 3 διαφορετικές επιλογές. Η πρώτη είναι να μην κάνεις τίποτα και να περιμένεις να τελειώσει η κρίση και να εμφανιστείς μετά. Η δεύτερη είναι να πας στην ώρα της φωτιάς στο πεδίο, δείχνοντας ενδιαφέρον και ζητώντας ενημέρωση, απασχολώντας εκείνους που κάνουν με ηρωισμό τη δουλειά τους και βγάζοντας φωτογραφίες.

Πρόσφατα δεχθήκατε έντονη κριτική για το γεγονός πως κατά την διάρκεια της φωτιάς ενημερώσατε για την επιχειρησιακή κατάσταση και την ύπαρξη πτητικών μέσων, αλλά και για το γεγονός πως προγραμματίστηκε ήδη επίσκεψη κλιμακίου. Θεωρείτε ότι πράξατε σωστά;

Ο κ. Φωτήλας ασκεί σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, αφήνει νέα πυρά εναντίον της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας για την οποία λέει ότι «βασικό της μέλημα είναι η πολιτική εκμετάλλευση του Δήμου», ενώ μιλάει και για το θέατρο που «έχει βαθιά μες την ψυχή του».

Ξεκαθαρίζει πως προτεραιότητά του παραμένει η εθνική του ευθύνη και η προσφορά μέσα από το χαρτοφυλάκιό του, τονίζοντας ότι η παρουσία του στην πολιτική οφείλεται στην ανάγκη να είναι «χρήσιμος και αποτελεσματικός» και όχι σε προσωπικές φιλοδοξίες, ωστόσο φαίνεται να αφήνει ορθάνοικτο το μέλλον ως προς το Δήμο της Πάτρας σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το παρόν του έχει «χρώμα και άρωμα πολιτισμού», «το μεν μέλλον, άδηλον!».

Τοποθετείται για τη στάση του κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών επισημαίνοντας πως «καλύτερα να έχεις κριτική για τη δράση σου, παρά να μην γίνεται καμία αναφορά επειδή δεν έκανες τίποτα», υπερασπιζόμενος τον ρόλο του απέναντι στην πίεση και τις επικρίσεις, ενώ δεν διστάζει να απαντήσει και στο διαχρονικό ερώτημα περί πιθανής διεκδίκησης του δημαρχιακού θώκου της Πάτρας, τοποθέτηση που έχει συχνά τροφοδοτήσει πολιτικά σενάρια.

Λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του για τις πυρκαγιές στην Αχαΐα που... άναψαν φωτιές, αλλά και λίγους μήνες μετά τις αιχμές του για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας που πυροδότησαν εντάσεις και σενάρια, ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας , μιλά σε μια εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη στο thebest.gr για κρίσιμες στιγμές, για πολιτικά και πολιτιστικά διακυβεύματα αλλά και για το μέλλον της Πάτρας.

Σχετικά με το ερώτημα από τι “πάσχει” ο πολιτισμός, εκτιμώ πως βάλλεται και αυτός από τη γενικευμένη κρίση αξιών και τον λαϊκισμό που διατρέχει την εποχή μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο.

Και αποτελεί εθνικό στοίχημα η παράλληλη ανάδειξη και προστασία της κλασικής μας κληρονομιάς, με την σύγχρονη δημιουργία.

Όχι μόνο ως πολιτιστική κληρονομιά και παγκόσμια παρακαταθήκη, αλλά ως ζώσα δημιουργική δύναμη.

Πιστεύω πως ο πολιτισμός αποτελεί το εθνικό μας πλεονέκτημα και την μεγάλη μας ευκαιρία.

Από τι πιστεύετε ότι «πάσχει» ο πολιτισμός στη χώρα και ποιο είναι το ισχυρό του «χαρτί»;

Και έχω την μεγάλη τύχη να δρω υπό την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που συνδυάζει την απόλυτη επάρκεια, εμπειρία και αποφασιστικότητα.

Εκεί έγκειται η “ευκαιρία”: να μπορέσεις να κάνεις τις συνθήκες, τις υποδομές, αλλά και τις προοπτικές καλύτερες για όλους. Να συνδράμεις την κοινή προσπάθεια της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Πολιτισμού για μια κοινωνία πιο δίκαιη, με ανάπτυξη και ευκαιρίες για όλους.

Ένα χρόνο μετά, έχοντας πολύ μεγαλύτερη γνώση τοπίου και θεμάτων, αισθάνομαι το ίδιο. Οι περισσότεροι βλέπουν μόνο το ορατό τμήμα του Πολιτισμού ως έννοια και αποτέλεσμα. Υπάρχει και ένα πολλαπλασίως μεγαλύτερο τμήμα που παραμένει αόρατο και αθέατο, αλλά αποτελεί τη ραχοκοκαλιά που επιτρέπει στα πράγματα να συμβούν.

Γιατί, σε ό,τι με αφορά, ο λόγος που σε φέρνει και σε κρατάει στην πολιτική, δεν μπορεί να είναι άλλος από την προσφορά και την δέσμευση να φανείς χρήσιμος για τον τόπο και τους συμπολίτες σου.

Σε ότι με αφορά, είναι και τα δύο. Είναι και το βάρος της ευθύνης, αλλά και η ευκαιρία να αποβείς χρήσιμος για τον τόπο σου, σε όποιο μικρό, ή μεγαλύτερο τομέα σε οδηγήσει η εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού.

Πώς βιώνετε την ευθύνη ενός εθνικού ρόλου με τοπικές προσδοκίες; Είναι "βάρος" ή "ευκαιρία";

Το ενδιαφέρον όλων μας για την Αχαΐα θα παραμείνει ισχυρό, μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και να δημιουργηθούν ακόμα καλύτερες προοπτικές.

Η κυβέρνηση εξήγγειλε μέτρα πάνω σε 3 άξονες: στην ανακούφιση των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων, στην υποστήριξη του περιβάλλοντος και των υποδομών και στην αποτροπή μελλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων. Είναι μέτρα πρώτης αντίδρασης, αλλά και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Είναι αυτονόητο όμως πως δεν σταματάμε εδώ!

Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς: κανένα μέτρο δεν μπορεί να διαγράψει το συναίσθημα που ένοιωσε κάποιος, ή κάποια που είδαν το σπίτι ή την περιουσία που έφτιαξαν με μεράκι και υπομονή, να καταστρέφεται.

Μετά τις φωτιές η Κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων που στοχεύουν τόσο στην υποστήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων, όσο και στην γενική υποστήριξη της περιοχής μας. Πιστεύεται πως αυτά τα μέτρα είναι αρκετά σε σχέση με το μέγεθος της καταστροφής;

Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μεγαλύτερο πολιτιστικό "στοίχημα" για την Πάτρα; Για να το θέσω αλλιώς: πώς οραματίζεστε την Πάτρα του 2030; Ποιος θα είναι ο ρόλος του πολιτισμού σε αυτή την εικόνα;

Θεωρώ πως είναι λάθος να βασιζόμαστε στα προσωπικά οράματα των πολιτικών. Όπως είναι λάθος να εφαρμόζουμε εμείς τις δικές μας επιλογές για τις θεατρικές παραστάσεις, τα προγράμματα των φεστιβάλ, των μουσείων κλπ

Πιστεύω πως η πολιτική πρέπει να είναι η θαρραλέα εφαρμογή κοινών συνισταμένων, κοινών και συμφωνημένων στόχων και, κυρίως, της βούλησης για μια κοινή πορεία.

Και εδώ θεωρώ πως είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της πόλη μας. Εκτιμώ πως δεν έχουμε καταφέρει να αρθρώσουμε έναν κοινό λόγο, να διατυπώσουμε ένα κοινό όραμα, να συμφωνήσουμε που θέλουμε να πάει η Πάτρα και η Αχαΐα. Για πολλά χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε διαχωριστικές γραμμές, να απαλλαγούμε, από την καχυποψία και τα μικροσυμφέροντα.

Να το πω με απλά λόγια, δεν καταφέραμε να συνεννοηθούμε. Και ξέρετε, αν δεν αποφασίσεις εσύ που θες να πας, αναλαμβάνει η τύχη και η συγκυρία να σε πάει όπου νομίζει.

Έχετε δηλώσει ότι η Πάτρα δεν πρέπει να μένει «πίσω». Ποιοι είναι οι λόγοι που θεωρείτε ότι η πόλη υστερεί σε πολιτιστική ανάπτυξη και τι ευθύνες αποδίδετε στην τοπική αυτοδιοίκηση;

Ασφαλώς και η πόλη μας, όπως και η Αχαΐα δεν πρέπει να μένουν πίσω. Παράλληλα όμως δεν έχω την άποψη ότι υστερούμε σε πολιτιστική ανάπτυξη, ούτε σε πολιτιστική δημιουργία, ούτε σε δημιουργούς. Η περιοχή μας υπήρξε πάντα πόλος δημιουργίας, συναντήσεως ιδεών και δημιουργικών ανθρώπων. Έχει φορείς, έχει ομάδες, έχει θεσμούς.

Που, πράγματι, δεν είχαν την αναγνώριση, υποστήριξη και την φροντίδα που τους αξίζει. Και αυτό είναι στο χέρι μας να το αλλάξουμε. Τα εργαλεία και οι προϋποθέσεις υπάρχουν, απομένει η απόφαση.

Το Πατρινό Καρναβάλι θεωρείται η μεγαλύτερη πολιτιστική διοργάνωση της πόλης. Υπάρχει πρόβλεψη για θεσμική στήριξή του από το Υπουργείο Πολιτισμού;

Το Καρναβάλι της Πάτρας, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δράσεις πολιτισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και Πανευρωπαϊκά. Το Υπουργείο Πολιτισμού αποτελεί έναν σταθερό και διαχρονικό υποστηρικτή του θεσμού.

Όπως έχω πολλές φορές πει, προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να κρατήσουμε “ζωντανό” το πρόγραμμα του Καρναβαλιού που είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Από την πρώτη στιγμή συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ κ Σκούρα, ο οποίος από τη στιγμή που ανέλαβε, όλα έχουν επιταχυνθεί. Παράλληλα συζητούμε και τη σύναψη μιας προγραμματικής σύμβασης, λόγω της μοναδικότητας του Πατρινού Καρναβαλιού, που θα δίνει και θεσμική προοπτική.

Δημοτικό Θέατρο και σιντριβάνια. Κάποιοι θεωρούν ότι η εικόνα τους αποτελεί ντροπή για την Πάτρα. Οι πρόσφατες δηλώσεις για το θέμα μάλιστα αποτέλεσαν σημείο τριβής με τη Δημοτική Αρχή. Πού βρισκόμαστε σήμερα;

Προφανώς η δημοτική αρχή Πελετίδη έχει αξιολογήσει πως τα μνημεία και τα τοπόσημα της Πάτρας, δεν είναι στις πρώτες της προτεραιότητες. Αλλιώς και θα τα φρόντιζε και θα τα καθάριζε και δεν θα κρέμαγε πάνω τους κάθε λογής πανό και προπαγανδιστικό κατεβατό. Άλλωστε είναι μια δημοτική αρχή που βασικό της μέλημα είναι η πολιτική εκμετάλλευση του Δήμου, όπως με ειλικρίνεια είχε προεκλογικά δηλώσει. Σκεφτείτε πως το Ρωμαϊκό Ωδείο και το Δημοτικό Θέατρο ήταν στην ίδια αφετηρία. Το μεν πρώτο με την φροντίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας τελειώνει και παραδίδεται, ενώ τα άλλα, με την αδιαφορία της δημοτικής αρχής Πελετίδη, δεν έχουν καν αρχίσει.

Ενώ υπάρχουν και τα χρήματα και η τεχνική υποστήριξη και η βούληση.

Τόσο από την Περιφέρεια, όσο και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Παρά τις καθυστερήσεις, παρά τα εμπόδια είμαι αποφασισμένος τα δύο αυτά εμβληματικά μνημεία ναι διασωθούν και να αποκατασταθούν με τον καλύτερο τρόπο.

Κάποιοι κατά καιρούς- αλλά και τώρα- σας εμπλέκουν με σενάρια διεκδίκησης του δημαρχιακού θώκου της Πάτρας. Το ερώτημα είναι: Βλέπετε τον εαυτό σας μελλοντικά σε έναν πιο ενεργό ρόλο στα δημοτικά πράγματα της Πάτρας ή σκοπεύετε να παραμείνετε αφοσιωμένος στον εθνικό σας ρόλο;

Όπως ανέφερα και πιο πάνω στην πολιτική βρίσκομαι για να είμαι χρήσιμος και αποτελεσματικός. Μπορεί να προέρχομαι από μια κατ εξοχήν πολιτική οικογένεια, η πολιτική όμως δεν ήταν στους στόχους μου, για πολλά χρόνια.

Είχα χαράξει μια διαφορετική ρότα ζωής και προτεραιοτήτων. Χρειάστηκαν τα γεγονότα και η μεγάλη περιπέτεια της πατρίδας μας με τον ερχομό της κρίσης και την διακύβευση της Ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, ώστε να πυροδοτηθούν τα αντανακλαστικά μου.

Να γίνει, δηλαδή, προφανές μέσα μου, πως δεν έχω το δικαίωμα να μένω παρατηρητής και πως οφείλω να συμβάλω, με τις όποιες δυνάμεις μου. Να προσπαθήσω να εκφράσω τις αγωνίες και τα θέλω των συμπολιτών μας και να συμμετέχω σε μια συνολική προσπάθεια.

Σήμερα, 10 χρόνια μετά, πιστεύω πως καλά έκανα.

Οπότε το μεν μέλλον, άδηλον, το δε παρόν έχει χρώμα και άρωμα πολιτισμού!

Καθώς πλησιάζουμε σε νέες εκλογικές αναμετρήσεις, πώς αξιολογείτε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα; Βλέπετε "φθορά" ή ενίσχυση;

Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλοι εμείς που μετέχουμε σ’ αυτήν, είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι σε όσα δεσμευτήκαμε απέναντι στον Ελληνικό λαό. Από εκεί αντλούμε την νομιμοποίησή μας, από εκεί αντλούμε τη δύναμη και την προσήλωσή μας. Σε αυτούς παρουσιάσαμε το σχέδιο, το οποίο βήμα--βήμα υλοποιούμε. Δεν υπάρχει ένας δείκτης που να μην έχει βελτιωθεί. Όσα έχουμε υποσχεθεί, είτε υλοποιήθηκαν ήδη, είτε βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη υλοποίησης.

Ειδικά στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα υπάρχουν πολλά και ευχάριστα νέα. Προσπαθώ να βρίσκομαι πάντα στο πλευρό των πολιτών, τόσο στα γραφεία μου στο νομό, όσο και στο Υπουργείο που η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή στον κάθε πολίτη.

Είναι πολλά εκείνα που ο νόμος μας στερήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις, αλλά και με γόνιμες συνεργασίες, να τα προλάβουμε.

Μόλις πριν λίγες ημέρες δόθηκε στην κυκλοφορία το μεγαλύτερο μέρος ενός δρόμου που αλλάζει τις προοπτικές της πόλης, του νομού και της περιφέρειας.

Το Υπουργείο πολιτισμού υλοποιεί δεκάδες παρεμβάσεις σε ολόκληρο το νομό. Πρόσφατα άνοιξε τις πόρτες του ανανεωμένο και σύγχρονο το Μουσείο του Αιγίου και παραδόθηκαν αποκατεστημένοι και επισκέψιμοι οι προμαχώνες στο Κάστρο της Πάτρας, για να αναφέρω μερικά μόνο.

Σύντομα οι Πατρινοί, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης θα διαβούν το κατώφλι του Ρωμαϊκού Ωδείου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που το αποκαθιστούν και το αναδεικνύουν!

Πώς βλέπετε το «τοπίο» στο χώρο της αντιπολίτευσης; Πώς σχολιάζετε την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το αντιπολιτευτικό ύφος της κ. Κωνσταντοπούλου;

Από τις πρώτες στιγμές του 2019 η μόνη αγωνία της αντιπολίτευσης είναι να αναζητά, να υιοθετεί και να εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε θέμα νομίζει ότι μπορεί να βλάψει την κυβέρνηση. Ανεξάρτητα αν αυτό βλάπτει και τη χώρα μας. Τρέχουν να υιοθετήσουν κάθε πιθανή και απίθανη περίπτωση, κάθε τερατώδες ψέμα και να μετατρέψουν οτιδήποτε συμβεί σε «πυρομαχικά».

Βέβαια στην αγωνία τους αυτή λησμονούν πως οι πολίτες αποφασίζουν με βάση προτάσεις και ολοκληρωμένα, κοστολογημένα και ρεαλιστικά προγράμματα.

Πώς θέλουν να σιγουρεύονται ότι υπάρχει ρεαλιστικό σχέδιο, ορατές βελτιώσεις για την ζωή τους και την κοινωνία μας, αλλά και προοπτική για το μέλλον και την πατρίδα.

Όσο τα προγράμματα της αντιπολίτευσης μοιάζουν με ευχές και εκθέσεις ιδεών, τόσο θα αναγκάζονται να καταφεύγουν στην παγίδα του λαϊκισμού και της κατασυκοφάντησης του αντιπάλου.

Δεν είναι δουλειά μου να σχολιάσω τακτικές και «ύφος» πολιτικών αντιπάλων. Είναι επιλογές τους και ήδη κρίνονται γι αυτές από τους πολίτες.

Υποχρέωση μου είναι να κρίνω προτάσεις και προγράμματα και να επιχειρηματολογώ επ’ αυτών.

Μετά από χρόνια ενεργής πολιτικής παρουσίας, τι είναι αυτό που σας κρατάει "ζωντανό" στην πολιτική και τι θα ήταν για εσάς στο μέλλον ένα πιθανό σημείο "κλείσιμου κύκλου";

Θωρείτε πως τα 55 είναι η καταλληλότερη ηλικία να με αποστρατεύσετε; Νομίζω και ελπίζω πως μπορώ να προσφέρω περισσότερα στον τόπο μας και στην πατρίδα μας.

Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ξεχνώ ποτέ ότι το έργο σου είναι εκείνο που σε ανεβάζει και εκείνο σε κατεβάζει.

Απο αυτό ζητώ από τους συμπολίτες μου να με κρίνουν και να με αξιολογήσουν. Γιατί αυτό πρέπει να είναι το «διαβατήριο» κάθε πολιτικού.

Και το θέατρο; Θα τολμούσατε να σας δούμε ξανά στο σανίδι ενώ διατηρείτε το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού πολιτισμού;

Δεν είναι θέμα τόλμης, είναι θέμα χρόνου! Όσο και αν μου λείπει, όσο και αν το θέλω, οι ευθύνες και η αφοσίωση που απαιτεί το κυβερνητικό αξίωμα δεν το επιτρέπουν.

Για μένα το θέατρο είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να το κάνω «εκ του προχείρου». Το θέατρο και ο πολιτισμός είναι βαθιά μέσα στην ψυχή μου, ορίζουν και φιλτράρουν τις σκέψεις μου. Και σε κάθε περίπτωση έχω την αυτογνωσία πως το «σανίδι» δεν γίνεται φτωχότερο με την απουσία μου, ενώ η παρουσία μου στον πολιτισμό, προσπαθώ και ελπίζω να αποβεί ωφέλιμη!