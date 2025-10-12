Με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκαν οι 101 επιβάτες του Οδοντωτού - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Περιπέτεια με αίσιο τέλος είχαν 101 επιβάτες της αμαξοστοιχίας του Οδοντωτού που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοφτό – Καλάβρυτα, όταν το πρωί της Κυριακής ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε απόκρημνο σημείο της διαδρομής, στο 7,4ο χλμ, στην περιοχή Νιάματα.

Το βαγόνι που μετέβαινε για να περισυλλέξει τους επιβάτες και να τους οδηγήσει σε ασφαλές σημείο, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ρυμούλκηση και στην περιοχή μετέβη 6μελης ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ προς απεγκλωβισμό τους.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για τον συρμό του Οδοντωτού

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 10:28, η αμαξοστοιχία 1330, που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικού προβλήματος. Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, συνοδευόμενος από τεχνικό προσωπικό της Hellenic Train, ο οποίος έφτασε στο σημείο στις 11:26, με σκοπό τη ρυμούλκηση της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας

. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης, η ρυμούλκηση δεν κατέστη δυνατή. Οι αρμόδιες αρχές και η Πολιτική Προστασία ενημερώθηκαν άμεσα, ενώ στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία με εφεδρικό συρμό από το Διακοπτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής αποβίβαση και μετεπιβίβαση των 101 επιβατών. Με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις 13:50 ολοκληρώθηκε η μετεπιβίβαση των επιβατών στον εφεδρικό συρμό, ο οποίος επέστρεψε με ασφάλεια στο Διακοπτό.

Εκεί, λεωφορείο της Hellenic Train ανέμενε για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούσαν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, τον αρχικό προορισμό του δρομολογίου, προσφέροντας νερά και αναψυκτικά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν δίπλα στους ταξιδιώτες, μεριμνώντας για την ασφάλειά τους, καθώς και παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του περιστατικού.

Εξαιτίας του συμβάντος, δεν θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1332, 1336, 1333 και 1337. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ευχαριστεί θερμά τις αρχές για την άμεση συνδρομή τους, καθώς και το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία.