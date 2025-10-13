Εύβοια: Πέθανε μετά από 9 μήνες νοσηλείας η 53χρονη που είχε κακοποιηθεί από τον σύζυγό της

Πέθανε μετά από 9 μήνες που πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η 53χρονη από το Μαρμάρι Ευβοίας, την οποία είχε κακοποιήσει βάναυσα ο 65χρονος σύζυγός της.

Με βαριές κακώσεις σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι, είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Καρύστου και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό. Υποβλήθηκε ακόμη και σε μεταμόσχευση τμήματος του οστού του κρανίου, όμως ο οργανισμός της δεν άντεξε. Άφησε την τελευταία της πνοή στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας. «Δεν ήταν σε θέση να αυτοεξυπηρετηθεί, δεν πολυθυμόταν, δεν λειτουργούσε το μυαλό της λόγω της μεταμόσχευσης, του χειρουργείου. Είχε μεγάλη ενδοκράνια πίεση, είχε κάνει παροχέτευση. Δεν άντεξε η καρδιά της. Ήταν κλινήρης 9,5 μήνες», λέει η ανιψιά της.

Ο εφιάλτης όπως καταγγέλλουν συγγενείς της, είχε όνομα και δεν ήταν άλλος από τον 65χρονο σύζυγό της, με τον οποίο ζούσε σε αγροικία στο Μαρμάρι και ο οποίος την κακοποιούσε συστηματικά επί χρόνια. Όπως καταγγέλλουν οι συγγενείς της, έπινε και στη συνέχεια την χτυπούσε, τη βασάνιζε, την ταπείνωνε. «Την έβρισκα στους δρόμους. Εγώ, όποτε την έβλεπα, είχε μώλωπες, ήταν χτυπημένη. Την χτυπούσε, έκλαιγε συνέχεια: “με χτυπάει, με χτυπάει”. “Με τι σε χτυπάει;” τη ρώτησα. “Με τη μαγκούρα, με ξύλα, με ό,τι βρει”», αναφέρει συγγενής της γυναίκας.

Το χρονικό

Ήταν 17 Ιανουαρίου 2025, όταν η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Καρύστου. Ο σύζυγός της ισχυρίστηκε, ότι έπεσε, ενώ έκανε εξωτερικές εργασίες, η εικόνα όμως των βαρύτατων τραυμάτων της, αλλά και μία ανώνυμη καταγγελία, άνοιξαν τον φάκελο της υπόθεσης. «Πριν πάει στο νοσοκομείο, ήρθε και με βρήκε. Μου είπε: “Με έχει σκοτώσει με ένα σίδερο”. Στην Αστυνομία φοβόταν να μιλήσει, γιατί την είχε φοβερίσει» λέει η ανιψιά της.

Ο 65χρονος κακοποιητής σύζυγός της είχε προφυλακιστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας.