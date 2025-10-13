Διπλό φονικό στη Μεσσηνία: Επαγγελματικό χτύπημα «δείχνουν» οι σφαίρες στα θύματα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Η Αστυνομία εξετάζει καρέ-καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, που καταγράφουν τον εκτελεστή αμέσως μετά το διπλό φονικό να ανεβαίνει στη λευκή μηχανή και να εξαφανίζεται μέσα από επαρχιακές οδούς και στενά δρομάκια. Παράλληλα, όπως όλα δείχνουν, είναι θέμα χρόνου για τους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών να συνθέσουν τα κομμάτια του πλαζ και να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις.

Οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται πως έχουν μία συγκεκριμένη άποψη, για το ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός και ψάχνουν τον εκτελεστή.

Επαγγελματικό χτύπημα «δείχνουν» οι σφαίρες

Η ιατροδικαστική εξέταση στις δύο σορούς έδειξε επαγγελματικά χτυπήματα. Συγκεκριμένα, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ δέχθηκε μία ευθυτενή βολή στον θώρακα ευθυτενής βολή και μία βολή στο κούτελο, σαν να ήταν η χαριστική βολή, σύμφωνα με το MEGA. Ο 60χρονος επιστάτης δέχθηκε δύο βολές στην πλάτη, στο ύψος του θώρακα και πολύ κοντά η μία στην άλλη και μία τρίτη βολή χαμηλά στην πλάτη, στο ύψος της κοιλιάς.