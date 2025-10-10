Φοινικούντα: Στο «φως» βίντεο ντοκουμέντο με το λευκό σκούτερ - Ο δράστης πέρασε από την Κόρινθο και έφτασε στην Αθήνα

Η διαδρομή του δράστη έως την Αθήνα

Λευκού χρώματος και όχι μαύρου, όπως λεγόταν όλες αυτές τις μέρες, ήταν το σκούτερ με το οποίο διέφυγε ο δράστης της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη του στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας, το βράδυ της Κυριακής (5.10.25). Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Live News, καταγράφεται η στιγμή που ο δράστης διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα έχει σταματήσει για βενζίνη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Κυπαρισσία. Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο άνδρας που φορά κράνος και είναι μαυροντυμένος να οδηγεί ένα λευκό σκούτερ.

Το μοναδικό βενζινάδικο που βρήκε ανοιχτό ο δολοφόνος στην πορεία της διαφυγής του από τον τόπο του εγκλήματος στη Φοινικούντα ήταν αυτό που βρίσκεται στην έξοδο της Κυπαρισσίας. Το βενζινάδικο βρίσκεται απέναντι από το αστυνομικό τμήμα της πόλης. Ο δολοφόνος έφτασε στην τρίτη αντλία και ξεκίνησε τη διαδικασία ανεφοδιασμού του σκούτερ με καύσιμα. Κατόπιν, συνέχισε το ταξίδι του με προορισμό την Ηλεία. Στη συνέχεια, ο δράστης της διπλής δολοφονίας πέρασε στην το νομό Αχαΐας και μέσω της Πάτρας φαίνεται να έφτασε στην Κόρινθο. Έφτασε στην Αττική

Οι αστυνομικοί μέσα από το δρομολόγιο του δολοφόνου προσπαθούν να βρουν στοιχεία για την ταυτότητά του. Λόγω του γεγονότος ότι τα στοιχεία μέχρι στιγμής είναι αντικρουόμενα οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση δεν μπορούν να καταλήξουν αν ο δολοφόνος ήταν άνθρωπος που γνώριζε τον 68χρονο ή ήταν κάποιος «επαγγελματίας».