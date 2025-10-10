Πάτρα: Κάνουν θραύση τα ανακαινισμένα διαμερίσματα και οι τιμές ανεβαίνουν

Αισθητή και σταθερή άνοδο παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα οι τιμές των ακινήτων στην Πάτρα, ακόμη και για κατοικίες που έχουν ξεπεράσει τα 20 ή και τα 30 χρόνια ζωής.

Η αύξηση αυτή δεν αφορά μόνο τα νεόδμητα ακίνητα, αλλά πλέον και τα παλαιότερα διαμερίσματα, τα οποία -εφόσον είναι ανακαινισμένα και διαθέτουν βασικές ανέσεις- αποτελούν μια καλή επιλογή τόσο για αγοραστές όσο και για ενοικιαστές.

«Πολλοί ενοικιαστές στρέφονται πλέον σε παλαιότερα διαμερίσματα, καθώς το κόστος ενοικίασης των νεόδμητων κατοικιών έχει εκτοξευτεί. Ωστόσο, τα περισσότερα νεόδμητα τα προτιμούν για αγορά, με τους ενδιαφερόμενους να αναζητούν σπίτι έως 100 τ.μ. Για ενοικίαση το ποσοστό είναι πολύ μικρό. Τα επόμενα, που θα τα λέγαμε καινούργια, είναι πλέον 20ετίας και 25ετίας και αποτελούν μια δεύτερη επιλογή. Πολλοί που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, “κοιτάζουν” και τα παλαιότερα κτίσματα. Οι Πατρινοί δεν μένουν μόνο στα παλαιότερα ακίνητα του κέντρου, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και για σπίτια σε περίμετρο έως 10 χιλιομέτρων. Βέβαια, στα βόρεια υπάρχει πάντα μεγαλύτερη ζήτηση και γι’ αυτό και οι τιμές είναι πιο υψηλές» όπως αναφέρει στο thebest.gr η Αθηνά Δαρλαμήτσου, της Keller Williams.

Παρά την παλαιότητά τους, τα ανακαινισμένα διαμερίσματα με βασικές ανέσεις και καλή πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση, γεγονός που οδηγεί σε σταδιακή άνοδο των τιμών ακόμη και για κατοικίες των δεκαετιών του ’70 και του ’80.

Η έλλειψη νέας οικοδομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με το αυξημένο ενδιαφέρον για ενοικίαση, έχει μετατρέψει τα παλιά σπίτια σε «χρυσάφι» για τους ιδιοκτήτες. Πολλοί ενοικιαστές, αδυνατώντας να ανταποκριθούν στα υψηλά ενοίκια των καινούργιων κατοικιών, στρέφονται σε παλαιότερα ακίνητα.

Παράλληλα, η Πάτρα φαίνεται να ακολουθεί την ευρύτερη τάση που παρατηρείται σε όλη τη χώρα, όπου η έλλειψη προσιτών κατοικιών οδηγεί σε ανατίμηση των τιμών.