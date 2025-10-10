Φοινικούντα: Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις μέρες πριν τη δολοφονία του

Τρεις ημέρες πριν δολοφονηθεί, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε υποβάλει τη νέα του διαθήκη. Ο ίδιος και ο 62χρονος επιστάτης του εκτελέστηκαν μέσα στη ρεσεψιόν της επιχείρησης το βράδυ της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου 2025, στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας αποκτά πλέον νέες διαστάσεις, καθώς το άνοιγμα της διαθήκης του 68χρονου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Ειρηνοδικείο Πύλου, φέρνει στο φως νέα στοιχεία. Οι αποκαλύψεις δημιουργούν νέα ερωτήματα, οδηγώντας τις έρευνες σε νέες κατευθύνσεις, αναφέρει το newsit

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αντώνης Κατσάς, η διαθήκη συντάχθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2025 και κατατέθηκε την ίδια μέρα στον συμβολαιογράφο. «Γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνιδίου θανάτου». Ήταν οι πρώτες λέξεις του 68χρονου στο έγγραφο με το οποίο όριζε τα άτομα τα οποία θα κληρονομούσαν την περιουσία του.

«Αυτό δείχνει έναν πανικό αυτού του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αυτός φοβόταν ότι κάτι θα συμβεί και μάλιστα πολύ άμεσα», είπε ο δικηγόρος της οικογένειας και συμπληρώνοντας, τόνισε: «Πώς είναι δυνατόν όταν κραυγάζει ο κίνδυνος να μην παίρνεις τα απαραίτητα μέτρα να προφυλαχθείς; Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί».

Η πρώτη διαθήκη του 68χρονου είχε κατατεθεί ένα χρόνο πριν και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2024 ωστόσο ακόμα δεν είναι γνωστό το περιεχόμενό της καθώς ο 68χρονος με το που κατέθεσε την καινούργια απέσυρε την προγενέστερη.