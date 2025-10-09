Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία: Ανοίγει η διαθήκη του ιδιοκτήτη

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση του δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, όπου έχασαν τη ζωή τους ο 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ και ο 55χρονος επιστάτης του.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, που ενδέχεται να αποκαλύψει κρίσιμες λεπτομέρειες για τη διαδρομή του δράστη μετά το έγκλημα.

Αν και το ενδεχόμενο οι δολοφονίες να συνδέονται με οικονομικές διαφορές μεταξύ του 68χρονου και συγγενικού του προσώπου δεν έχει αποκλειστεί, το σενάριο αυτό φαίνεται να χάνει έδαφος.

Έτσι αύριο το πρωί στο Ειρηνοδικείο της περιοχής θα ανοιχτεί η διαθήκη του 68χρονου, προκειμένου να διαλυθούν τυχόν απορίες και ερωτήματα.

Στο μεταξύ, στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται βίντεο που δείχνει τον δράστη να διαφεύγει με σκούτερ από τον χώρο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δίκυκλο ανήκει στον ίδιο και έχει καταγραφεί στη συνέχεια να κινείται εκτός Μεσσηνίας, με κατεύθυνση προς την Ηλεία.

Οι κινήσεις του, όπως φαίνεται στο υλικό, δεν εκτείνονται σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο της δολοφονίας, ωστόσο η διαδρομή του προς τα βόρεια δείχνει ότι εγκατέλειψε τη Μεσσηνία λίγο μετά το διπλό φονικό. Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία, εκτιμώντας ότι η εξιχνίαση της υπόθεσης βρίσκεται πλέον πολύ κοντά.