Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία: Ανοίγει η διαθήκη του ιδιοκτήτη

Προς τη Ζαχάρω φέρεται να διέφυγε ο δράστης
Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση του δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, όπου έχασαν τη ζωή τους ο 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ και ο 55χρονος επιστάτης του.
Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, που ενδέχεται να αποκαλύψει κρίσιμες λεπτομέρειες για τη διαδρομή του δράστη μετά το έγκλημα.
Αν και το ενδεχόμενο οι δολοφονίες να συνδέονται με οικονομικές διαφορές μεταξύ του 68χρονου και συγγενικού του προσώπου δεν έχει αποκλειστεί, το σενάριο αυτό φαίνεται να χάνει έδαφος.
Έτσι αύριο το πρωί στο Ειρηνοδικείο της περιοχής θα ανοιχτεί η διαθήκη του 68χρονου, προκειμένου να διαλυθούν τυχόν απορίες και ερωτήματα.
Στο μεταξύ, στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται βίντεο που δείχνει τον δράστη να διαφεύγει με σκούτερ από τον χώρο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δίκυκλο ανήκει στον ίδιο και έχει καταγραφεί στη συνέχεια να κινείται εκτός Μεσσηνίας, με κατεύθυνση προς την Ηλεία.
Οι κινήσεις του, όπως φαίνεται στο υλικό, δεν εκτείνονται σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο της δολοφονίας, ωστόσο η διαδρομή του προς τα βόρεια δείχνει ότι εγκατέλειψε τη Μεσσηνία λίγο μετά το διπλό φονικό. Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία, εκτιμώντας ότι η εξιχνίαση της υπόθεσης βρίσκεται πλέον πολύ κοντά.
Το χρονικό του διπλού φονικού
Το διπλό φονικό έγινε το βράδυ της Κυριακής, όταν ο δράστης μπήκε, με βάση τις μαρτυρίες, στη reception του κάμπινγκ, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε τον 70χρονο ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Μπροστά βρισκόταν και ο 60χρονος φίλος του και επιστάτης της επιχείρησης, που προσπαθώντας να διαφύγει, δέχθηκε πυροβολισμούς από τον δράστη και σκοτώθηκε.
Ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με τη μηχανή του. Περίοικοι κάλεσαν την αστυνομία, ενώ κάτοικοι ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι ο δράστης είναι νεαρός άνδρας, που προσέγγισε τα δύο θύματα και τα πυροβόλησε από κοντινή απόσταση.
Να σημειωθεί ότι περίπου 15-20 μέρες πριν τη διπλή δολοφονία, ο 70χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε καταγγείλει εις βάρος του πυροβολισμούς και απόπειρα σε άλλη επιχείρηση που διατηρεί στο χωριό της Φοινικούντας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr