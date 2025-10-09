Αγρίνιο: Βαρύ πένθος για τον θάνατο 40χρονου- Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο
Βαρύ πένθος σκορπά στην κοινωνία της Κυψέλης Αγρινίου ο θάνατος του 40χρονου Κωνσταντίνου Μπέλλου.
Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, αφήνοντας πίσω γυναίκα και παιδιά. Ο εκλιπών καταγόταν από την περιοχή, ζώντας μόνιμα στην Αθήνα, γράφει το agriniopress.gr.
Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα της Κυψέλης Αγρινίου.
