Αγρίνιο: Βαρύ πένθος για τον θάνατο 40χρονου- Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Βαρύ πένθος σκορπά στην κοινωνία της Κυψέλης Αγρινίου ο θάνατος του 40χρονου Κωνσταντίνου Μπέλλου.

Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, αφήνοντας πίσω γυναίκα και παιδιά. Ο εκλιπών καταγόταν από την περιοχή, ζώντας μόνιμα στην Αθήνα, γράφει το agriniopress.gr.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα της Κυψέλης Αγρινίου.