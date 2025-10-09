Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 49χρονου στον Ριζόμυλο Αχαΐας

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 49χρονου στον Ριζόμυλο Αχαΐας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», το πρωί της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου εξαφανίστηκε από την περιοχή του Ριζόμυλου, 49χρονος, αλβανικής καταγωγής Ίλι Ζορμπάι.
«"Το Χαμόγελο του Παιδιού" ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του στις 9/10/2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Ίλι Ζορμπάι , κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Ίλι (ον.) Ζορμπάι (επ,) έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, χωρίς μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, τζιν και λευκά
παπούτσια», αναφέρει η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».
