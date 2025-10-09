Yποβάθμιση για έναν μαθητή μείον- Κάτοικοι του Ερυμάνθου και ο Δήμαρχος, στο γραφείο του Περιφερειακού Διευθυντή- ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σταυροδρομίου στον Ερύμανθο, έκανε κάλεσμα προς όλους τους γονείς, τους κατοίκους, τους τοπικούς φορείς και τους εκπαιδευτικούς με στόχο να προασπίσει το μέλλον των παιδιών της περιοχής.

Γονείς και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο γραφείο του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στην Ακτή Δυμαίων, ζητώντας να μην υποβαθμιστεί το σχολείο τους για μόλις έναν μαθητή λιγότερο από το όριο.

Η υποβάθμιση του σχολείου αποτελεί όπως λένε γονείς εκπαιδευτικοί και ακόμη ο δήμαρχος Ερυμάνθου, πλήγμα για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Όλοι μαζί διεκδικούν όπως λένε χαρακτηριστικά τα αυτονόητα: το δικαίωμα των παιδιών τους στην εκπαίδευση και τη διασφάλιση του επιπέδου του σχολείου τους το οποίο θα χάσει μια ολόκληρη τάξη αν εφαρμοστεί κατά γράμμα ο νόμος.

Όπως λένε χαρακτηριστικά, με αυτόν τον τρόπο, διώχνουν τους πολίτες από τον μικρούς οικισμούς και ερημοποιούν τα χωριά.