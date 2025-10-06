Μεσσηνία: «Έχετε διαθέσιμο μέρος να μείνω;»- Τα τελευταία λόγια του δράστη σε σπαστά ελληνικά πριν εκτελέσει τα θύματά του

Την άκρη του νήματος στην διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα αναζητούν οι αρχές. Ήδη κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα έφτασε στην περιοχή, προκειμένου να συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Ο νεαρός εκτέλεσε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη της επιχείρησης.

Ο νεαρός, που σκόρπισε το θάνατο στη Μεσσηνία, έφτασε στις 20:08 το απόγευμα στο κάμπινγκ. Πίσω από τον πάγκο της ρεσεψιόν βρίσκονταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο ανιψιός του και ο επιστάτης. Ο δράστης σύμφωνα με το Star ρώτησε σε σπαστά ελληνικά με αγγλική προφορά.

"Έχετε διαθέσιμο μέρος να μείνω;"

Κανείς δεν πρόλαβε να απαντήσει στην ερώτησή του. Έβγαλε όπλο και έριξε δύο σφαίρες στον ιδιοκτήτη. Ο ανιψιός και ο επιστάτης έτρεξαν να σωθούν. Ο δράστης κυνήγησε τον επιστάτη και τον εκτέλεσε με τρεις σφαίρες λίγο πιο κάτω.

Ο αδερφός του επιστάτη: Ηταν παράπλευρη απώλεια

"Ο αδελφός μου ήταν παράπλευρη απώλεια", σχολίασε σε τηλεφωνική επικοινωνία ο αδελφός του επιστάτη. "Ο αδελφός μου δούλευε εκεί· ίσως είδε τον άνθρωπο που μπήκε, γιατί δεν είχε κουκούλα. Δεν ήταν ληστεία — είναι ξεκαθάρισμα, αλλά δεν το γνωρίζω".

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει ότι σώθηκε.

"Το είδα κι εγώ — το παιδί σοκαρισμένο πάρα πολύ".

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρει ότι στο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας· από μαρτυρίες διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άτομο πολύ νεαρής ηλικίας, που μοιάζει οριακά με ανήλικο.