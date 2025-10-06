Μεσσηνία: Το στοιχείο που θα οδηγήσει στην αποκάλυψη του δράστη - Τι ερευνά η ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Σοκ έχει προκαλέσει η διπλή δολοφονία, σε παραθαλάσσιο χωριό στη Μεσσηνία, με τους κατοίκους να προσπαθούν να συνέλθουν από το αποτρόπαιο περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (05.10.2025) γύρω στις 8:30 στο χώρο της ρεσεψιόν κάμπινγκ με δύο άνδρες να πέφτουν νεκροί.

Παρών στο περιστατικό φαίνεται να ήταν σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Μεσσηνία με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια της διπλής δολοφονίας και τον δράστη να παραμένει ακόμη άφαντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 68χρονος επιχειρηματίας είχε δεχθεί δύο επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν και είχε αποφασίσει να φύγει από το σπίτι του και να μένει στο κάμπινγκ για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Πριν έναν μήνα μέλιστα ήρθε η πρώτη προειδοποίηση όταν ένας άνδρας με full face κουκούλα τον χτύπησε έξω από το σπίτι του με την κάννη ενός όπλου.

Όσον αφορά τη δολοφονική επίθεση στον χώρο του κάμπινγκ, βρισκόταν στο σημείο ο 63χρονος που έχασε τη ζωή του, οι επιστάτης που είχαν και φιλική σχέση και ο ανιψιός του θύματος. Σύμφωνα με τις περιγραφές, πυροβολεί αρχικά ο νεαρός ο οποίος περιγράφεται ως άτομο νεαρής ηλικίας, πιθανόν ανήλικος, χωρίς κουκούλα στο κεφάλι του και χωρίς καμία προσπάθεια απόκρυψης των χαρακτηριστικών του. Είναι ξανθός σύμφωνα με τις περιγραφές, με ανοιχτό χρώμα δέρματος και μιλά σπαστά αγγλικά, και ο οποίος επιβιβάστηκε σε μοτοσυκλέτα για να διαφύγει στην οποία υπήρχε και συνεπιβάτης.

Εξαιτίας της έλλειψης βιντεοληπτικού υλικού, οι Αρχές πρέπει μοιραία να συγκεντρώσουν όσο το δυνατό περισσότερες μαρτυρικές καταθέσεις, μέσω των οποίων θα ανακαλύψουν τυχόν κενά και ίσως τα κίνητρα του διπλού φονικού, ανακάλυψη των οποίων είναι κρίσιμης σημασίας για την αποκάλυψη και τυχόν υπόπτων.

Τα προσωπικά κίνητρα φαίνεται να έχουν κυρίαρχη θέση χωρίς να εξαιρούνται άλλες πιθανότητες, όπως οι οικονομικές διαφορές, αν και μέχρι τώρα δεν προκύπτει τα θύματα να χρωστούσαν πουθενά. Μοιραία όμως στην παρούσα φάση, οι αστυνομικοί δεν μπορούν να εξαιρέσουν καμία πιθανότητα. Το μόνο κίνητρο που έχει εξαιρεθεί εξ αρχής είναι αυτό της ληστείας, αφού τα θύματα δεν απειλήθηκαν για τα χρήματά τους και ο δράστης δεν ασχολήθηκε καθόλου με αυτά.

Ως προς την διαθήκη του, ο 68χρονος ιδιοκτήτης είχε πρόσφατα ορίσει δικαιούχους τον 60χρονο φίλο του που επίσης δολοφονήθηκε και τον ανιψιό του που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση θανάτου ενός δικαιούχου, η νομοθεσία προβλέπει πως δικαιούχοι γίνονται οι αμέσως επόμενοι συγγενείς του εκλιπόντος.

Όπως φαίνεται από τις περιγραφές του ανιψιού που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ο νεαρός πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν ο ανιψιος και ο επιστάτης, από διαφορετικές διαδρομές, πυροβολεί και τον επιστάτη.

Ο δράστης μόλις επιβιβάστηκε στη μηχανή, διέφυγε με κατεύθυνση προς Κορώνη, κάτι που επιβεβαιώνει και μία γυναίκα.