Τέμπη: Ο τρόπος για να πουν «ναι» στις εκταφές για τοξικολογικές, εκτός από ταυτοποίηση DNA

Ανασύρθηκε από το αρχείο δικογραφία για ιατροδικαστές
Με παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών ζητείται η ανάσυρση από το αρχείο, μήνυσης που είχε κατατεθεί σε βάρος των ιατροδικαστών που χειρίστηκαν την υπόθεση των Τεμπών, ανοίγοντας τον δρόμο με αυτόν τον τρόπο για την αποδοχή των αιτημάτων όλων των συγγενών που το αιτήθηκαν, για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.
Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από το αίτημα της οικογένειας Ρούτσι, η Εισαγγελία της Λάρισας προέβη σε ικανοποίηση όλων των αιτημάτων (Ασλανίδη, Καρυστιανού, Κωνσταντινίδη) και για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ενημέρωσε συνηγόρους συγγενών των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ότι μπορούν να υποβάλλουν, όσοι επιθυμούν, αιτήματα για εκταφή και για τοξικολογικές, εκτός από ταυτοποίηση μέσω γενετικού υλικού.
Σημειώνεται ότι η δικογραφία που θα σχηματιστεί με αφορμή τις εκταφές και τις τοξικολογικές εξετάσεις θα είναι διαφορετική και τα ευρήματά της υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθούν κατά την ακροαματική διαδικασία. Ωστόσο, αν προκύψουν ποινικές ευθύνες για ιατροδικαστές ή άλλα πρόσωπα, τότε η δικογραφία αυτή θα πάρει ξεχωριστό δρόμο για την ανάκριση.
«Σας διαβιβάζω συνημμένα δημοσιεύματα, ως νέα στοιχεία που αναφαίνονται και δικαιολογείται κατά την κρίση μας, η εξέτασή τους και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, στο πλαίσιο επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, τη διενέργεια της οποίας παραγγέλλουμε, προς διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων, αυτεπάγγελτα διωκόμενων, (παράβαση άρθρων 242, 259 ΠΚ) από τους εμπλακέντες ιατροδικαστές-ιατρούς, όσον αφορά τα θύματα που θανατώθηκαν στα Τέμπη στις 28-2-2023 κατά τη σύγκρουση των τρένων», αναφέρεται στην παραγγελία.
Μάλιστα, ξεκαθαρίζεται ότι ανασύρεται από το αρχείο συναφής δικογραφία, που είχε σχηματιστεί από την Εισαγγελία Εφετών σε βάρος ιατροδικαστών με ΑΒΜ Ε2024/153 για την οποία εκδόθηκε υπ’ αριθ. 137/2024 πράξη αρχειοθέτησης, και ανατίθεται πλέον στην εισαγγελία Πρωτοδικών η συνέχιση της προκαταρκτικής εξέτασης (στα πλαίσια συσχέτισης).
Τοξικολογικές
Στο πλαίσιο λοιπόν της προκαταρκτικής έρευνας που θα διεξαχθεί από την εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, θα πραγματοποιηθούν οι εκταφές των θυμάτων του δυστυχήματος για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήματα, ενώ όπως αναφέρεται «οι τοξικολογικές-βιοχημικές εξετάσεις θα γίνουν στα αρμόδια-κατάλληλα εργαστήρια με τις εγγυήσεις των άρθρων 183 επ. ΚΠΔ. Εννοείται ότι η παρούσα μπορεί να συσχετιστεί με κάθε άλλη συναφή δικογραφία στα πλαίσια της ενιαίας κρίσης κατά τα άρθρα 128 επ. ΚΠΔ».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr