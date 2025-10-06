Back to Top
Τέμπη: Εγκρίθηκε το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές στον γιο του - Αντίστοιχες εγκρίσεις και για άλλες οικογένειες

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ενημέρωσε τους νομικούς εκπροσώπους των συγγενών ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν εκταφή και τοξικολογικές αναλύσεις, πέραν της διαδικασίας ταυτοποίησης μέσω DNA.

Δεκτό έκανε η Εισαγγελία της Λάρισας το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού του.

Παράλληλα, η Εισαγγελία ενέκρινε όλα τα αντίστοιχα αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής από άλλες οικογένειες θυμάτων – μεταξύ αυτών των Ασλανίδη, Καρυστιανού και Κωνσταντινίδη – τόσο για εκταφές όσο και για τοξικολογικές εξετάσεις.

 Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ενημέρωσε τους νομικούς εκπροσώπους των συγγενών ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν εκταφή και τοξικολογικές αναλύσεις, πέραν της διαδικασίας ταυτοποίησης μέσω DNA.

Η λύση προκειμένου να ικανοποιηθούν τα εν λόγω αιτήματα βρέθηκε μέσα από την επανενεργοποίηση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί. Επρόκειτο για υπόθεση που είχε σχηματιστεί ύστερα από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών. Με την ανάσυρσή της, οι εισαγγελικές αρχές βρήκαν τον τρόπο για να προχωρήσουν οι εκταφές και οι τοξικολογικές εξετάσεις χωρίς να «ξανανοίξει» η κύρια ανάκριση για το δυστύχημα των Τεμπών, η οποία έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται ο ορισμός ημερομηνίας της δίκης.

Οι εκταφές και οι εξετάσεις θα ενταχθούν σε ξεχωριστή δικογραφία, τα ευρήματα της οποίας θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ακροαματική διαδικασία. Αν, ωστόσο, προκύψουν ενδείξεις ποινικών ευθυνών – για ιατροδικαστές ή άλλα πρόσωπα – η νέα αυτή δικογραφία θα ακολουθήσει ανεξάρτητη ποινική πορεία.

