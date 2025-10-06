Διπλό φονικό στη Μεσσηνία: Πού αποδίδουν το έγκλημα οι Αρχές- Το προφίλ του δράστη

Προμελετημένο έγκλημα χαρακτηρίζουν οι αρχές, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, το διπλό φονικό στην Φοινικούντα Μεσσηνίας, με θύματα έναν ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη του.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του νεαρού δράστη, ενώ εκτιμά ότι τα κίνητρά του αφορούν προσωπικές διαφορές με τα θύματα.

Προσωπικές διαφορές βλέπουν πίσω από τη διπλή δολοφονία οι αξιωματικοί της ασφάλειας. Ο δράστης ήταν αποφασισμένος και με το χέρι ήδη στη σκανδάλη από τη στιγμή που έφτασε στο κάμπινγκ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο δολοφόνος είναι νέος, ενώ δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του δράστη

Σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων έχουν στηθεί μπλόκα για τον εντοπισμό του δράστη. Έφτασε στο κάμπινγκ λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής. Μπήκε στη ρεσεψιόν και ρώτησε αν υπάρχει διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης απάντησε αρνητικά εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον του και στη συνέχεια κυνήγησε για μερικά μέτρα και πυροβόλησε δυο φορές τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Γύρω στις 8:30 εδώ οι τουρίστες που βρίσκονταν σε τροχόσπιτα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα άκουσαν 2 πυροβολισμούς, πριν περάσουν μερικά δευτερόλεπτα άκουσαν άλλους 2 και όταν έντρομοι βγήκαν έξω διαπίστωσαν ότι ένας άντρας κειτόταν νεκρός έξω από τη ρεσεψιόν, λίγο αργότερα έμαθαν και ότι ο 68χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης είχε επίσης σκοτωθεί μέσα στο γραφείο του.

«Γύρω στις 8:30 ακούσαμε δυο πυροβολισμούς. Αφού πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα ακούσαμε άλλους δυο. Βγήκαμε έντρομοι από το τροχόσπιτο μας και είδαμε έναν άνθρωπο μπρούμητα νεκρό στα δέκα μετρά από το σημείο που βρισκόμαστε» ανέφερε τουρίστρια του κάμπινγκ. Αμέσως μετά ο δράστης διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

«Έχουμε αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες που μιλούν για ένα τουλάχιστον άτομο, νεαρής ηλικίας. Είναι πιθανό να είναι ανήλικος», σημείωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ. ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Οι άνδρες της Ασφάλειας Καλαμάτας ερευνούν την πιθανότητα η δολοφονία να συνδέεται με απόπειρα δολοφονίας κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν από ένα μήνα, όταν άγνωστος με αεροβόλο τον τραυμάτισε ελαφρά.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, κίνητρο της διπλής δολοφονίας φαίνεται να είναι προσωπικές διαφορές.

Στο επίκεντρο προηγούμενη επίθεση κατά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας. Από χθες το βράδυ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας βρίσκονται στην περιοχή του διπλού φονικού και με τη συνδρομή από έμπειρα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που έφτασαν τα ξημερώματα από την Αθήνα, προσπαθούν να εντοπίσουν το δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι αρχές φαίνεται πως έχουν κατασταλάξει στο βασικό προφίλ του υπόπτου και φαίνεται να σφίγγει ο κλοιός τις τελευταίες ώρες.

Δεν είναι απίθανο να υπάρξουν εξελίξεις κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, ενώ συνεχίζουν να ψάχνουν την περιοχή, για να βρουν κάθε τι σε στοιχείο που θα μπορέσει να τους βοηθήσει να φτάσουν γρήγορα στην εξιχνίαση αυτής της πραγματικά πολύ άγριας δολοφονίας, η οποία έχει σοκάρει τους πάντες στην τοπική κοινότητα της Φοινικούντα.

Οι αρχές προσπαθούν να συνδέσουν τα δύο περιστατικά, την απόπειρα ανθρωποκτονίας δηλαδή, που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο, και συγκεκριμένα στις 7 Σεπτεμβρίου, κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη.

Ο ίδιος τότε είχε μιλήσει σε ανθρώπους της περιοχής για ένα νεαρό άτομο που τον πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο, τραυματίζοντας τον στον κρόταφο και προσπαθούν μέσω αυτού να λύσουν αυτή την πραγματικά πολύ περίεργη δολοφονία που είχε ως αποτέλεσμα δυο άνθρωποι να σκοτωθούν χθες το βράδυ με τραγικό τρόπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ώρα της δολοφονίας στο κάμπινγκ βρίσκονταν περίπου 70 με 80 άτομα. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν οι αρχές να καταφέρουν να βρουν αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται.