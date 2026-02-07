Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 7 Φεβρουαρίου

Την μνήμη του Οσίου Παρθενίου του Επισκόπου Λαμψάκου και του Οσίου Λουκά του εν Στειρίω Ελλάδος, τιμά σήμερα 7 Φεβρουαρίου με βάση το Εορτολόγιο , η ορθόδοξη Εκκλησία.

Χρόνια πολλά λέμε στους:

-Παρθένιους, Παρθένη, Παρθενία, Παρθενόπη και

-Λουκά , Λουκία και Λουκίτσα.

Ο Όσιος Λουκάς γεννήθηκε το καλοκαίρι του 896 μ.Χ. από τον Στέφανο και την Ευφροσύνη. Καταγόταν από την Αίγινα, αλλά η οικογένεια του μετακόμισε στη Φωκίδα. Όταν πέθαναν οι γονείς του μοίρασε όλα τα υπάρχοντα τους στους φτωχούς και έστησε μια καλύβα στους πρόποδες ενός βουνού κοντά στη θάλασσα.

Όταν όμως εισέβαλαν οι Βούλγαροι στην κεντρική Ελλάδα, ο Λουκάς κατέφυγε στην Πελοπόννησο. Επανήλθε στη Φωκίδα το 927 μ.Χ. και εγκαταστάθηκε οριστικά στο όρος Στείριον (Στείρι) κοντά στην ομώνυμη σημερινή Κοινότητα της επαρχίας Λεβαδείας. Εκεί με άλλους μοναχούς έκτισε Μονή, και απόκτησε φήμη Άγιου σ’ όλη την περιοχή. Πέθανε στις 7 Φεβρουαρίου του 953 μ.Χ.