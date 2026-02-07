Καλαματιανό καρναβάλι: Αντιδράσεις για διαφημιστικό σποτ

Για το θέμα τοποθετήθηκε στην τηλεόραση του Alpha και στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο Βασίλης Τζαμουράνης, επικεφαλής αντιπολίτευσης Δήμου, ο οποίος έκανε λόγο για «ατυχές σποτ».

Στο επίμαχο βίντεο, απεικονίζεται μια γυναίκα να κρατείται και να «ανταλλάσσεται» με χαρτονομίσματα, στο πλαίσιο προώθησης του καλαματιανού καρναβαλιού. Η συγκεκριμένη εικόνα προκάλεσε κύμα σχολίων στα socia media, αλλά και σε φεμινιστικές οργανώσεις.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες σποτ που κυκλοφόρησε για το καρναβάλι της Καλαμάτας , με αρκετούς να εκφράζουν την αγανάκτησή τους και να ζητούν την απόσυρσή του.

Προβάλει την κακοποίηση της γυναίκας, τη χρησιμοποίησή της ως αντάλλαγμα. Είναι ατυχές» είπε και συμπλήρωσε πως θα ήταν καλό «να μην αφήνουν περιθώριο για παρερμηνείες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση της Καρναβαλικής Επιτροπής

Σε ανάρτησή της στο Facebook η Καρναβαλική Επιτροπή μετά τις αντιδράσεις έδωσε τη δική της εξήγηση για το σποτ.

Όπως υπογραμμίζει «η τέχνη, το χιούμορ και η σάτιρα αποτελούν διαχρονικά τρόπους έκφρασης, προβληματισμού και κοινωνικού σχολιασμού» και σημειώνει ότι «το συγκεκριμένο σποτ δημιουργήθηκε μέσα σε αυτό το πλαίσιο».

Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει με αφορμή ένα από τα promo video του Καλαματιανού Καρναβαλιού, ως Καρναβαλική Επιτροπή θεωρούμε χρέος μας να κάνουμε αυτή την ανάρτηση εξηγώντας ποιο είναι το σενάριο του βίντεο και κάνοντας την αποσυμβολοποίησή του για να γίνει εμφανές ότι ουδέ μία σχέση έχει με αυτά για τα οποία το κατηγορούν. Το Καλαματιανό Καρναβάλι είναι και θα παραμείνει μια γιορτή χαράς, ελευθερίας έκφρασης, συλλογικότητας και σεβασμού προς κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου, ταυτότητας, ή κοινωνικής θέσης.

Όλο το βίντεο είναι στημένο συμβολικά, αρχής γενομένης από το τίτλο του “FREE THE MOOD”, δηλαδή ελευθερώστε τη διάθεση. Με βάση αυτό τον τίτλο και με κωμική διάθεση, λοιπόν, η πρωταγωνίστρια του βίντεο συμβολίζει την ανάγκη και επιθυμία όλων μας να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να “απελευθερωθούμε” από τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία προσωποποιούνται στους δύο άντρες συμπρωταγωνιστές της. Από την άλλη, το Καλαματιανό Καρναβάλι, που αποτυπώνεται στα καρναβαλονοχαρτονομίσματα συμβολίζει την απελευθέρωση από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Η τέχνη, το χιούμορ και η σάτιρα αποτελούν διαχρονικά τρόπους έκφρασης, προβληματισμού και κοινωνικού σχολιασμού. Το συγκεκριμένο σποτ του Καλαματιανού Καρναβαλιού δημιουργήθηκε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χωρίς καμία πρόθεση προσβολής ή υποτίμησης της γυναικείας φύσης, ή οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας.

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν, πρωταγωνίστησαν και δημιούργησαν αυτό το βίντεο, είναι πρόσωπα που εδώ και χρόνια, τόσο μέσα από τη δημόσια παρουσία τους όσο και στην καθημερινότητά τους, υπερασπίζονται έμπρακτα τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Ως εκ τούτου, θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με αντίθετη πρόθεση. Μας λυπεί ειλικρινά το γεγονός ότι μια προσπάθεια χιούμορ και καλλιτεχνικής έκφρασης — στοιχεία που η σημερινή κοινωνία έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη — ερμηνεύτηκε με αρνητικό πρόσημο.

Κατανοούμε ότι η τέχνη και η αφήγηση μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικές αναγνώσεις. Ωστόσο, θεωρούμε άδικο και ανακριβές να αποδίδονται στο συγκεκριμένο έργο προθέσεις που δεν υπάρχουν, ειδικά σε μια περίοδο όπου η κοινωνία οφείλει να συζητά με ψυχραιμία, διάλογο και ουσία.

Εκ της Καρναβαλικής Επιτροπής».