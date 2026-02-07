Καιρός: Με βροχές στα δυτικά και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες το Σάββατο

Με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά ξεκινά ο καιρός σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Στα δυτικά, οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές, οι οποίες το βράδυ θα ενταθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, ενώ τη νύχτα αναμένεται να επηρεαστεί και η δυτική Πελοπόννησος, με εκδήλωση σποραδικών καταιγίδων. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο από το βράδυ θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 18 βαθμούς στα βόρεια, τους 19 στα δυτικά και τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Την Κυριακή, αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, με τοπικές βροχές στα βόρεια και τις πρωινές ώρες στα κεντρικά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη τα 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στις μέγιστες τιμές.

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

Τη Δευτέρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, αυξημένες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στη νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μεταβλητότητα, φτάνοντας στα βόρεια έως και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

Ασταθής θα είναι ο καιρός την Τρίτη, με νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, με τα φαινόμενα να εξασθενούν από το απόγευμα στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.