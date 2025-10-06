Το μήνυμα της Γκρέτα Τούνμπεργκ από την Αθήνα - "Διαπράττεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας"

Θερμής υποδοχής έτυχε η Γκρέτα Τούνμπεργκ, μία από τους ακτιβιστές, μέλη του Global Sumud Flotilla, που έφτασαν το απόγευμα της Δευτέρας στο “Ελ. Βενιζέλος”.

Η Σουηδή ακτιβίστρια, φορούσε κεφίγια γύρω από τον λαιμό της, και κατά την άφιξή της, ύψωσε τη γροθιά της και δέχτηκε θερμό χειροκρότημα και αγκαλιές ενώ της προσέφεραν και λουλούδια.

“Θέλω να είμαι πολύ σαφής: διαπράττεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας, μια γενοκτονία που μεταδίδεται ζωντανά στα κινητά μας” είπε, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

“Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Κανείς στο μέλλον δεν θα μπορέσει να πει ότι δεν το ήξερε. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα κράτη έχουν νομική υποχρέωση να αποτρέπουν τη γενοκτονία από το να συμβεί. Αυτό σημαίνει να ασκήσουν πραγματική πίεση και να σταματήσουν τις μεταφορές όπλων. Όμως δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο, ούτε το ελάχιστο από τις κυβερνήσεις μας” πρόσθεσε η Τούνμπεργκ.

“Δεν θα καταλάβω ποτέ πώς ο κόσμος αφήνει τους ανθρώπους στη Γάζα να λιμοκτονούν. Στόχος του στολίσκου είναι να αντιμετωπίσει την αποτυχία των κυβερνήσεών μας” τόνισε ακόμα η ακτιβίστρια.

Δεκάδες κόσμου βρέθηκαν στο αεροδρόμιο από το μεσημέρι της Δευτέρας για να υποδεχθούν τους ακτιβιστές, που επέστρεψαν από το Ισραήλ -ανάμεσά τους και οι 27 Έλληνες- κρατώντας πανό με συνθήματα υποστήριξης, λουλούδια καθώς και παλαιστινιακές σημαίες.

“Ανάγκασαν την Γκρέτα Τούνμπεργκ να κρατήσει ισραηλινή σημαία”

Ακτιβιστές που κρατήθηκαν στο Ισραήλ, κατήγγειλαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις φαίνεται να στοχοποίησαν την Γκρέτα Τούνμπεργκ, “Είδα με τα μάτια μου ότι της πέταξαν μια ισραηλινή σημαία και την ανάγκασαν να την κρατήσει ενώ οι στρατιώτες έβγαζαν selfies μαζί της”, είπε ο Ιταλός δημοσιογράφος Lorenzo D’Agostino.

Ένα email που στάλθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας και στο οποίο απέκτησε πρόσβαση ο Guardian επιβεβαίωσε ότι η ακτιβίστρια αναγκάστηκε “να κρατήσει σημαίες” και κρατήθηκε “σε κελί γεμάτο με ψύλλους και με ανεπαρκή τροφή και νερό”.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τούνμπεργκ “δεν παραπονέθηκε στις ισραηλινές αρχές για κανένα από αυτά τα γελοία και αβάσιμα περιστατικά – επειδή ποτέ δεν συνέβησαν”.